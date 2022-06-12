Резников рассказал, как в начале войны удалось тайно вывезти воинские части

В Украине готовились к полномасштабной войне с Россией, хотя на официальном уровне угроза российского вторжения умалялась. В начале войны Украине удалось вывезти военные части, чтобы они не пострадали от ударов россиян.

Украине удалось вывести из-под удара свои силы

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о тактике, которая являлась частью набора протоколов, разработанных во время сверхсекретного планирования перед вторжением.

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По его словам, основная уловка заключалась в том, чтобы объявить "обычные" военные учения по аналогии с российскими и белорусскими в первые недели февраля.

Как пояснил Резников, "учения" позволили Украине рассредоточить военных. Поэтому после российских ударов наши военные с оружием были готовы давать отпор в разных уголках Украины.

Это был повод, позволивший нам тайно вывести наши воинские части из мест их постоянной дислокации. Когда последовали удары, наши ребята не были все вместе в одном месте, а были наготове с оружием, боеприпасами и разбросаны по стране,

– сказал министр обороны.

Как говорится в материале The Economist, Украина подготовила и другие сюрпризы для России. В частности, удалось скрыть системы противовоздушной обороны и штурмовики, заменив их макетами.

Резников назвал потери Украины и рассказал о ситуации на фронте

Недавно Алексей Резников рассказал, что ситуация на фронте тяжелая. По словам главы Минобороны, ежедневно Украина теряет сотни военных убитыми и до 500 ранеными.

Схожие данные озвучивал также президент Владимир Зеленский. Глава государства заявлял, что Украина теряет 60-100 военных в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными.

Говоря о ситуации на фронте, Алексей Резников сказал, что у Украины достаточно оружия , чтобы защитить себя от любой армии Европы, однако – не российской. Он подчеркнул, что Украине очень нужно тяжелое вооружение и затягивать с этим нельзя.

Что касается продолжительности войны, то глава Минобороны считает, что пока невозможно предсказать, когда она закончится . В то же время, он выразил оптимистические прогнозы, что это реально сделать еще в 2022 году. Резников сказал, что Россия продолжает прилагать усилия по оккупации всей нашей страны.

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