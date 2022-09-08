Гаубицы, боеприпасы и противотанковые системы: Резников рассказал о 675 миллионах от США
Источник:твиттер Алексея Резникова
Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил американский народ за новый пакет помощи на 675 миллионов долларов. Накануне чиновники оборонного ведомства США заявляли, что страны мира готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.
Глава Минобороны сообщил, что день "Рамштайна-5" у него начался со встречи с "большими друзьями Украины" – главой Пентагона Ллойдом Остином III и генералом Марком Милли. Также Резников встретился с британским коллегой.
Важно "Рамштайн" – это антипутинская коалиция, – Черник объяснил, чего ожидать от встречи
Новый пакет помощи
Остин, выступая на встрече в формате "Рамштайн" в Германии, заявил, что Украина получит финансовую поддержку.
Первые хорошие новости от "Рамштайна-5"! Другой транш помощи от США в сфере безопасности для Украины (675 миллионов долларов) будет включать гаубицы, артиллерийские боеприпасы, Humvee, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы и т.д.
– заметил Резников.
Напомним, пятое заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" проходит 8 сентября в Германии.
Что известно о формате "Рамштайн"
- Первая встреча в формате "Рамштайн", на которой мировые партнеры Украины обсуждают поддержку нашего государства в войне с россией, прошла 26 апреля в Германии на военной базе США "Рамштайн". К встрече присоединились 40 стран. На ней решили предоставить Украине оборудование для самообороны на общую сумму более 5 миллиардов долларов.
- Второй раз встреча проходила 23 мая и к ней присоединились представители еще 4 стран мира.
- Третья встреча в формате "Рамштайн" прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и объединила министров обороны более 55 стран. Украина получила военную помощь от США, Польши, Словакии, Нидерландов, Канады и Германии.
- В четвертый раз Украина встретилась с союзниками в формате "Рамштайн" 20 июля. Тогда глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине еще четыре высокомобильных артиллерийских ракетных системы HIMARS.