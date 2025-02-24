Нужна перезагрузка: США не поддержали резолюцию ООН от Украины и ЕС

Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию, инициированную Украиной и странами Европы по осуждению агрессии России. Голосование за этот документ состоялось 24 февраля и его поддержали 93 страны.

Также США были среди тех 18 стран, которые проголосовали против украинско-европейской резолюции. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что на сегодня Организация Объединенных Наций ту функцию, которую взяла на себя, не выполняет в полной мере.

Читайте также США хотят отозвать резолюцию ООН об агрессии России: Европа против, – FT

Это может быть другая организация

"Позиция Соединенных Штатов Америки, которые не поддержали украинскую резолюцию, свидетельствует о слухах, что распространялись в медиа. Речь шла о том, что США призвали Украину или смягчить ее формулировки, или отозвать этот проект резолюции", – напомнил Мусиенко.

К слову. По данным The Washington Post, администрация Трампа предложила Украине отозвать ежегодную резолюцию ООН, которая осуждает российскую агрессию и просила поддержать смягченную в отношении России версию документа. Однако Украина отказалась отозвать собственную версию резолюции.

В то же время, по его мнению, хорошо, что проект резолюции не был отозван, ведь он должен был проголосован.

Нужно зафиксировать и еще раз задекларировать то, что Россия является агрессором, и восстановление международного права и порядка, возможно только на уважении к этому международному праву,

– сказал он.

Однако возникает вопрос, те, кто воздерживается или голосует против такой резолюции, они поддерживают международное право или нет? Если не поддерживают, тогда для чего эта организация, которая не выполняет функции и задачи на нее возложенные. Она, по его словам, не соблюдает устав ООН – основополагающие принципы, на основании которых и была создана.

Убежден, что по результатам российско-украинской войны и вообще глобального противостояния, которое сейчас накипает в мире, мы будем наблюдать, как система Организации Объединенных Наций будет отменена и заменена чем-то другим,

– предположил военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Это может быть другая организация или ООН будет перезагружена на других принципах, предусматривающих наличие у нее действенных инструментов. ООН, вероятно, будет иметь собственную международную полицию, которая будет предотвращать нарушение международного права и оперативно восстанавливать его.

Потому что кризис, который сегодня существует, очень мощный и может привести к переформатированию ООН,

– отметил Александр Мусиенко.

Однако пока этот механизм есть и он позволяет вносить резолюции, а также существует эта площадка, Украине нужно ее использовать. Даже если этот механизм сейчас имеет более декларативный характер.

Также это голосование, по мнению Мусиенко, оказалось показательным и продемонстрировало едва ли не впервые, что наши стратегические партнеры – Соединенные Штаты Америки – не поддержали Украину на этой международной площадке.

Отметим, что 24 февраля состоялось голосование за украинско-европейскую резолюцию по войне с участием более 50 стран. Поддержали ее 93 страны, а против проголосовали 18 государств, в частности, США, Россия, Израиль, Беларусь, Венгрия и т. д. Воздержались от голосования 65 стран, в частности, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и т. д.

Также Генассамблея ООН проголосовала резолюцию по войне в Украине, которую инициировали США. Ее поддержали 89 стран. Против проголосовали 8 государств, включая, Россию и Беларусь. Воздержались 70 стран, в частности Украина.