Також США були серед тих 18 країн, які проголосували проти українсько-європейської резолюції. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що на сьогодні Організація Об'єднаних Націй ту функцію, яку взяла на себе, не виконує повною мірою.

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Це може бути інша організація

"Позиція Сполучених Штатів Америки, які не підтримали українську резолюцію, свідчить про чутки, що поширювались у медіа. Йшлося про те, що США закликали Україну або пом'якшити її формулювання, або відкликати цей проєкт резолюції", – нагадав Мусієнко.

До слова. За даними The Washington Post, адміністрація Трампа запропонувала Україні відкликати щорічну резолюцію ООН, яка засуджує російську агресію та просила підтримати пом'якшену щодо Росії версію документа. Проте Україна відмовилась відкликати власну версію резолюції.

Водночас, на його думку, добре, що проєкт резолюції не був відкликаний, адже він мав бути проголосований.

Потрібно зафіксувати і вкотре задекларувати те, що Росія є агресором, і відновлення міжнародного права та порядку, можливо тільки на повазі до цього міжнародного права,

– сказав він.

Проте виникає запитання: ті, хто утримується або голосує проти такої резолюції, вони підтримують міжнародне право чи ні? Якщо не підтримують, тоді для чого ця організація, яка не виконує функції та завдання, що на неї покладені. Вона, за його словами, не дотримується статуту ООН – засадничі принципи, на підставі яких і була створена.

Переконаний, що за результатами російсько-української війни і загалом глобального протистояння, яке зараз накипає у світі, ми будемо спостерігати, як система Організації Об'єднаних Націй буде скасована і замінена чимось іншим,

– припустив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

Це може бути інша організація або ООН буде перезавантажена на інших принципах, що передбачатимуть наявність у неї дієвих інструментів. ООН, імовірно, матиме власну міжнародну поліцію, яка запобігатиме порушенню міжнародного права та оперативно відновлюватиме його.

Тому що криза, яка на сьогодні існує, дуже потужна і може призвести до переформатування ООН,

– відзначив Олександр Мусієнко.

Однак поки цей механізм є і він дозволяє вносити резолюції, а також існує цей майданчик, Україні потрібно його використовувати. Навіть, якщо цей механізм зараз має більш декларативний характер.

Також це голосування, на думку Мусієнка, виявилось показовим і продемонструвало чи не вперше, що наші стратегічні партнери – Сполучені Штати Америки – не підтримали Україну на цьому міжнародному майданчику.

Зазначимо, що 24 лютого відбулось голосування за українсько-європейську резолюцію щодо війни за участі понад 50 країн. Підтримали її 93 країни, а проти проголосували 18 держав, зокрема, США, Росія, Ізраїль, Білорусь, Угорщина тощо. Утрималися від голосування 65 країн, зокрема, Китай, Індія, Бразилія, ПАР тощо.

Також Генасамблея ООН проголосувала резолюцію щодо війни в Україні, яку ініціювали США. Її підтримали 89 країн. Проти проголосували 8 держав, включаючи, Росію і Білорусь. Утримались 70 країн, зокрема Україна.