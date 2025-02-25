В Совбезе ООН приняли резолюцию по войне в Украине, и Россию там не называют агрессором

Совет безопасности ООН одобрил инициированную США резолюцию по войне в Украине, в документе которой Россию не называют агрессором из-за вторжения на территорию нашего государства.

Соответствующее решение приняли в понедельник, 24 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза ООН Общественным. Даже при таких условиях в России остались недовольны.

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Что известно об американской резолюции

Известно, что "за" резолюцию США выступило 10 стран, еще 5 воздержались. В то же время российские правки по документу относительно "прекращения украинского конфликта" путем "устранения его первопричин" не учли.

Это вызвало возмущение представителя России в ООН Василия Небензи. Несмотря на это, он отметил, что американская резолюция может стать "отправной точкой для дальнейших усилий по мирному урегулированию".

Напомним, ранее США отказались быть соавторами проекта резолюции ООН, связанной с трехлетием от начала полномасштабного вторжения. Там представили свою версию документа, в котором не было осуждения России.

К слову, Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию, инициированную Украиной и странами Европы по осуждению агрессии России. Голосование поддержали 93 страны. США совместно с 17 странами проголосовали против.