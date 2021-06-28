Результата от переговоров с Путиным не будет, – немецкий политолог

Запад активно пытается договориться с Владимиром Путиным, инициировав различные саммиты и встречи. Однако глава Кремля на уступки идти не собирается.

Такое мнение высказал немецкий политолог Игорь Эйдман в эфире программы "Между прочим". Несмотря на то, что переговоры с Путиным не действенны, они и дальше будут продолжаться.

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"Эти переговоры были, есть и будут, пока не началась глобальная европейская война. Европейские страны будут вести переговоры с Путиным, пытаться с ним договариваться, влиять и добиваться от него уступок в сфере безопасности или соблюдения прав человека", – отметил Эйдман.

Однако они, по словам политолога, не будут иметь никакого результата.

Эйдман: Путин давно показал неспособность договариваться

Политолог считает, что вести переговоры с нынешним руководством России нет смысла.

Мы видели это с переговорами с Байденом. Кроме общих слов и фраз о том, что нужно улучшать отношения, ничего конкретного нет,

– отметил Эйдман.

"Путин давно показал свою неспособнисть договариваться. Ни на какие серьезные уступки он идти не хочет, а на его условия американцы не пойдут", – добавил он.

Эйдман также добавил, что последние дискуссии о саммите ЕС и России показали, что большинство стран ЕС понимают бессмысленность пустых переговоров с Путиным.

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