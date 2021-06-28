Результата от переговоров с Путиным не будет, – немецкий политолог
Источник:24 канал
Запад активно пытается договориться с Владимиром Путиным, инициировав различные саммиты и встречи. Однако глава Кремля на уступки идти не собирается.
Такое мнение высказал немецкий политолог Игорь Эйдман в эфире программы "Между прочим". Несмотря на то, что переговоры с Путиным не действенны, они и дальше будут продолжаться.
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"Эти переговоры были, есть и будут, пока не началась глобальная европейская война. Европейские страны будут вести переговоры с Путиным, пытаться с ним договариваться, влиять и добиваться от него уступок в сфере безопасности или соблюдения прав человека", – отметил Эйдман.
Однако они, по словам политолога, не будут иметь никакого результата.
Эйдман: Путин давно показал неспособность договариваться
Политолог считает, что вести переговоры с нынешним руководством России нет смысла.
Мы видели это с переговорами с Байденом. Кроме общих слов и фраз о том, что нужно улучшать отношения, ничего конкретного нет,
– отметил Эйдман.
"Путин давно показал свою неспособнисть договариваться. Ни на какие серьезные уступки он идти не хочет, а на его условия американцы не пойдут", – добавил он.
Эйдман также добавил, что последние дискуссии о саммите ЕС и России показали, что большинство стран ЕС понимают бессмысленность пустых переговоров с Путиным.
Саммит ЕС с Путиным: коротко
- Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за то, чтобы ЕС вел прямой контакт с Россией. Она вместе с представителями Франции призвала провести саммит ЕС и России.
- В Евросоюзе отклонили предложение. Меркель сожалеет, что встреча не состоится.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также заявлял, что инициатива саммита недопустима. Теперь представители Украины требуют объяснений от Франции и Германии о такой идее.