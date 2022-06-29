В результате обстрелов оккупантов поврежден магистральный газопровод под Пологами

Российские оккупанты снова обстреляли Запорожскую область. В результате атаки захватчиков повредился магистральный газопровод.

Мирные жители остались без газоснабжения. До этого повреждения в результате террористических действий российских военных без газа уже оставались более 80 тысяч абонентов в 109 населенных пунктах области.

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Оккупанты повредили газопровод на Запорожье

В Запорожской областной военной администрации рассказали, что россияне продолжают разрушать инфраструктуру области.

В результате обстрелов военных Российской Федерации поврежден магистральный газопровод диаметром 400 миллиметров в районе села Мирное Пологовского района,

– говорится в сообщении.

Без газоснабжения 29 июня осталась Ореховщина. В ближайшие дни из-за этого повреждения без газа также останутся:

Мелитополь,

Энергодар,

Васильевка,

Днепрорудное,

другие населённые пункты Васильевского и Мелитопольского районов.

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Война России с Украиной: последние новости

Российские оккупанты мечтают вернуться домой. Убежать с фронта хочет не только рядовое "пушечное мясо" оккупационной армии, но и московские генералы.

В то же время, президент России Владимир Путин до сих пор верит, что сможет захватить большую часть Украины. Об этом сообщили американские разведчики.

Украина же 29 июня провела один из самых больших обменов военнопленными с начала полномасштабного российского вторжения. Среди них есть значительная часть защитников Мариуполя.

В общей сложности из плена вернулись 144 наших бойца, из которых 95 – защитники "Азовстали". Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что это огромная победа для Украины.

Главное управление разведки Минобороны обнародовало первые фото украинских воинов. Большинство из них имеют тяжелые ранения, поэтому защитникам оказывают всю необходимую помощь.

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