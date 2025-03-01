Американская и российская делегации 28 февраля встречались в Стамбуле. Их разговор длился более 6 часов.

После переговоров представители делегаций разъехались и даже не дали никаких комментариев. В разговоре с 24 Каналом российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов подвел итоги переговорного процесса между США и Россией.

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Что пошло не по плану России

Факт встречи американской и российской делегаций скрыть сложно, поэтому стороны решили давать минимальную информацию. Однако, кроме того, что встреча состоялась, больше им нечем похвастаться. По данным росСМИ, переговоры были посвящены проблемам работы посольств двух стран.

Договориться не удалось, но хлопать дверью обе стороны не хотят, поэтому и остается просто разъехаться, не сказав ни слова,

– сказал Галлямов.

По его словам, российская сторона, очевидно, восприняла реверансы Дональда Трампа как карт-бланш. Впрочем, американцы не готовы согласиться на все условия Владимира Путина, а это не нравится Кремлю.

Сам по себе переговорный процесс идет сложно,

– отметил российский оппозиционный политтехнолог.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров – это голос "ястребов", а рупор российского диктатора Дмитрий Песков – "технократов". Они оба на днях решили заявить, что все украинские регионы, которые Кремль незаконно вписал в конституцию страны-агрессора, должны быть российскими, иначе Россия не прекратит войну.

Обратите внимание! Эксперт по украинско-арабским отношениям считает, что во время второго раунда переговоров делегации из США и России ни к чему хорошему не пришли. В частности, об этом свидетельствует то, что Трамп продлил санкции против России еще на год.

Галлямов подытожил, что Россию придется принуждать к миру силой. Ведь пока российский фронт не посыплется, до этого времени Кремль будет упираться.

К слову, первый раунд переговоров между США и Россией состоялся 18 февраля в столице Саудовской Аравии.