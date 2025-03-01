Після переговорів представники делегацій роз'їхалися і навіть не дали ніяких коментарів. У розмові з 24 Каналом російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов підбив підсумки переговорного процесу між США та Росією.

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Що пішло не за планом Росії

Факт зустрічі американської та російської делегацій приховати складно, тож сторони вирішили давати мінімальну інформацію. Однак, окрім того, що зустріч відбулася, більше їм немає чим похвастатися. За даними росЗМІ, переговори були присвячені проблемам роботи посольств двох країн.

Договоритися не вдалося, але грюкати дверима обидві сторони не хочуть, тому й залишається просто роз'їхатися, не сказавши ні слова,

– мовив Галлямов.

За його словами, російська сторона, очевидно, сприйняла реверанси Дональда Трампа як карт-бланш. Втім, американці не готові погодитися на усі умови Владіміра Путіна, а це не подобається Кремлю.

Сам по собі перемовний процес іде складно,

– зауважив російський опозиційний політтехнолог.

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров – це голос "яструбів", а рупор російського диктатора Дмітрій Пєсков – "технократів". Вони обидва цими днями вирішили заявити, що усі українські регіони, які Кремль незаконно вписав у конституцію країни-агресора, повинні бути російськими, бо інакше Росія не припинить війну.

Зверніть увагу! Експерт з українсько-арабських відносин вважає, що під час другого раунду переговорів делегації зі США та Росії ні до чого хорошого не прийшли. Зокрема, про це свідчить те, що Трамп продовжив санкції проти Росії ще на рік.

Галлямов підсумував, що Росію доведеться примушувати до миру силою. Адже поки російський фронт не посиплеться, до цього часу Кремль упиратиметься.

До слова, перший раунд переговорів між США та Росією відбувся 18 лютого у столиці Саудівської Аравії.