Даже больше, чем можно было ожидать - Фейгин об оружии после "Рамштайна"

Заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", по словам военно-политического руководства нашей страны, оказалось достаточно прорывным. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, учитывая тот пакет военной помощи, который был утвержден на встрече, что Украина готова к наступлению.

Этот пакет помощи очень большой шаг вперед в военной поддержке Украины. Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. По его словам, эта военная помощь действительно приближает Украину к контрнаступлению, но ее недостаточно.

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Ход событий ускоряется – нужно ему отвечать

Он считает, что все оружие, которую предоставят после "Рамштайна", кроме танков и самолетов, по которым продолжается дискуссия, свидетельствует о том, что в этом военном пакете Украина получила даже больше, чем можно было ожидать.

Но и ход событий ускоряется, и нужно ему отвечать. Если бы такой пакет был предоставлен в марте 2022 года, тогда это была бы очень мощная помощь. Но сейчас уже январь 2023 года. Сейчас совсем другие потребности и масштаб,

– подчеркнул оппозиционер.

По его мнению, также следует учитывать частичную мобилизацию, которую провела Россия и тем самым пополнила свои ресурсы.

"На это нужно чем-то ответить", – заметил Фейгин.

Он подчеркнул, что Западная Европа не направляет в Украину своих солдат. Следовательно, они должны чем-то компенсировать это – военной помощью, техникой, боеприпасами, новым оружием.

Поскольку сейчас очень быстро разворачиваются события на фронте, завтра эта помощь может оказаться недостаточной. Нужно перейти определенный рубеж, по которому – поставка Украины тяжелой техники,

– отметил правозащитник.

По его словам, даже после получения столь мощного пакета военной помощи происходит быстрое разочарование.

"Да, так тоже бывает. Это ощущение, что потребности не всегда совпадают с возможностями. Но здесь не принимаются оправдания, потому что украинцы платят очень большую цену", – говорит он.

Достаточный ли для Украины последний пакет военной помощи: смотрите видео

Польша понимает, что следующей будет она

По его мнению, у Польши есть понимание, что Украина это последний редут перед ней.

Если россияне возьмут Украину, следующей будет Польша. У них очень практичное понимание этого, и они очень конкретно размышляют: если мы не бросаем Украину, это залог того, что и нас не бросят,

– заметил оппозиционный политик.

Он отметил, что Украина, к сожалению, сегодня стала передним "окопом", отделяющим Польшу от российских захватчиков.

"Украинцы оказались на этом передовом рубеже – так случилось, это история, и понятно, к чему готовилась Россия последние 20 лет", – подчеркнул Фейгин.

Он считает, что Польша понимает это, потому что это касается ее лично. И она делает все возможное, чтобы помочь Украине. Так же поступают и страны Балтии.

А вот страны Западной Европы полагают, что Россия быстро до них не дойдет. У них все хорошо. И потому они двигаются медленнее,

– предположил он.

Однако он отметил, что последний пакет военной поддержки – это большое достижение. Он создает много предпосылок для следующего этапа – контрнаступления ВСУ и остановки возможного наступления Москвы.

"Но на следующее утро после "Рамштайна" Украине нужно уже больше оружия", – подчеркнул Марк Фейгин.

Новый пакет военной попомщи от США / Инфографика 24 Канала

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