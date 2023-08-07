Большой дипломатический успех Украины: в чем главный позитив саммита в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии закончился саммит по миру в Украине, который проходил 5 – 6 августа. 42 мировых лидера собирались, чтобы разблокировать зерновое соглашение и обсудить возможности мира в Украине.

Есть однозначные дипломатические победы, но говорить о полной поддержке украинского видения мира до сих пор не приходится. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Юрий Подорожний.

Подробнее Участники мирного саммита в Саудовской Аравии достигли согласия по двум вопросам, – СМИ

Важно, что в результате саммита все страны заявили о поддержке украинской формулы мира. Однако это не стало прорывной точкой, ведь сама встреча уже ознаменовала приверженность стран к нашему государству.

Результаты переговоров

Среди положительных результатов встречи политолог выделил возможность следующей встречи, которая по логике должна пройти до 7 сентября.

Главным ожиданием от саммита было создание документа – декларации, которая подытожила бы основные выводы и открыла дальнейшие перспективы относительно украинской формулы мира. Однако таковой не было создано.

В общей сложности более 40 государств заявили о поддержке территориальной целостности Украины, что согласно уставу ООН она должна вернуть все свои территории. Но некоторые выводы саммита все же расходились с общим видением украинской формулы мира.

Ведь есть четкая позиция: сначала Россия должна вывести все войска с территории Украины, а дальше может стартовать переговорный процесс. На встрече было заявлено о немедленном прекращении огня и обмене всеми военнопленными. Это несколько напоминает Минские переговоры, которые длились долго и не дали желаемого результата.

Россия сегодня с удовольствием пошла бы на то, чтобы согласиться с уставом Организации объединенных наций, вывести Украину на переговоры, даже если соглашаться о территориальной целостности. А тут уже устами Дмитрия Пескова из России сделали заявление о том, что на территории в Украине они не претендуют, только на те, которые уже включены в конституцию России – Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области и Крым,

– заметил Путник.

Главные победы и пробелы саммита в ОАЭ: смотреть видео

Чего не хватило саммиту

Политолог уверен, что оценивать переговоры в Саудовской Аравии следует осторожно-положительно. Ведь о немедленном установлении мира не говорится. Однако на следующую встречу, которая, возможно, что-то будет детализировать, российскую делегацию также приглашать не будут.

Поэтому для нас является большим дипломатическим успехом: участие 40 стран, которые по крайней мере обсуждают сегодня украинскую позицию. Наша задача была донести, с чем именно мы бы хотели выйти на мирные переговоры,

– добавил Подорожний.

Однако говорить о том, что участие Китая в этой конференции является вполне положительным пока не приходится. Хотя бы потому, что в Саудовской Аравии не было принято однозначное решение о том, что 40 стран поддерживают выход на мирные переговоры стоит только на условиях Украины.

Основные достижения саммита в Джидде