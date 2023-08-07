Большой дипломатический успех Украины: в чем главный позитив саммита в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии закончился саммит по миру в Украине, который проходил 5 – 6 августа. 42 мировых лидера собирались, чтобы разблокировать зерновое соглашение и обсудить возможности мира в Украине.
Есть однозначные дипломатические победы, но говорить о полной поддержке украинского видения мира до сих пор не приходится. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Юрий Подорожний.
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Важно, что в результате саммита все страны заявили о поддержке украинской формулы мира. Однако это не стало прорывной точкой, ведь сама встреча уже ознаменовала приверженность стран к нашему государству.
Результаты переговоров
Среди положительных результатов встречи политолог выделил возможность следующей встречи, которая по логике должна пройти до 7 сентября.
Главным ожиданием от саммита было создание документа – декларации, которая подытожила бы основные выводы и открыла дальнейшие перспективы относительно украинской формулы мира. Однако таковой не было создано.
В общей сложности более 40 государств заявили о поддержке территориальной целостности Украины, что согласно уставу ООН она должна вернуть все свои территории. Но некоторые выводы саммита все же расходились с общим видением украинской формулы мира.
Ведь есть четкая позиция: сначала Россия должна вывести все войска с территории Украины, а дальше может стартовать переговорный процесс. На встрече было заявлено о немедленном прекращении огня и обмене всеми военнопленными. Это несколько напоминает Минские переговоры, которые длились долго и не дали желаемого результата.
Россия сегодня с удовольствием пошла бы на то, чтобы согласиться с уставом Организации объединенных наций, вывести Украину на переговоры, даже если соглашаться о территориальной целостности. А тут уже устами Дмитрия Пескова из России сделали заявление о том, что на территории в Украине они не претендуют, только на те, которые уже включены в конституцию России – Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области и Крым,
– заметил Путник.
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Чего не хватило саммиту
Политолог уверен, что оценивать переговоры в Саудовской Аравии следует осторожно-положительно. Ведь о немедленном установлении мира не говорится. Однако на следующую встречу, которая, возможно, что-то будет детализировать, российскую делегацию также приглашать не будут.
Поэтому для нас является большим дипломатическим успехом: участие 40 стран, которые по крайней мере обсуждают сегодня украинскую позицию. Наша задача была донести, с чем именно мы бы хотели выйти на мирные переговоры,
– добавил Подорожний.
Однако говорить о том, что участие Китая в этой конференции является вполне положительным пока не приходится. Хотя бы потому, что в Саудовской Аравии не было принято однозначное решение о том, что 40 стран поддерживают выход на мирные переговоры стоит только на условиях Украины.
Основные достижения саммита в Джидде
- В Офисе Президента назвали встречу "шагом к практической реализации мирных инициатив". К тому же, украинская делегация на саммите провела ряд встреч с лидерами стран Глобального Юга.
- Дипломатические круги Европы отметили, что Китай "принимал активное участие" и "выражал положительные взгляды" на продолжение встреч такого рода.
- К тому же переговоры в Саудовской Аравии стали еще одним ударом по позиции России, куда агрессора не пригласили.