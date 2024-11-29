Победа Путина в Украине поставит под угрозу безопасность Запада, –глава британской разведки

Ричард Мур предупредил о серьезных рисках для международной безопасности в случае победы Путина в Украине. Он подчеркнул, что последствия от Путина будут катастрофическими.

Глава британской разведки призвал к усиленной поддержке Украины, предупредив о возможных катастрофических последствиях, если победит Россия. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Reuters.

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Почему Ричард Мур поддерживает Украину

По его словам, если Россия сумеет превратить Украину в подконтрольное государство, это станет огромной угрозой для безопасности Великобритании, Франции, Европы и всего западного мира.

Обратите внимание! Мур отметил, что Россия уже осуществляет многочисленные саботажные действия на территории Европы, в частности с помощью кибератак и подожженных объектов, и активно использует ядерную риторику, чтобы запугать страны, которые поддерживают Украину.

Глава британской разведки также отметил важность поддержки Украины и предупредил, что последствия отказа от этой помощи будут гораздо хуже. В случае успеха России, Китай, Северная Корея и Иран могут стать более агрессивными на международной арене, что еще больше осложнит глобальную ситуацию.

Он подчеркнул, что сотрудничество Великобритании и Соединенных Штатов является важным для обеспечения безопасности их обществ и обещал продолжить поддержку в борьбе против этих угроз.

Какое мнение других стран о войне в Украине