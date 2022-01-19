Рисков полномасштабной войны в Европе нет, – МИД России

Замминистра иностранных дел России заявил, что его страна, мол, не будет нападать на Украину. Сергей Рябков цинично отметил, что никаких "агрессивных действий" Кремль не планирует.

На Украину "нападать не будут"

Россия, мол, не будет "ни атаковать, ни нападать, ни врываться" в Украину. Об этом Рябков заявил на заседании клуба "Валдай".

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Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь,

– подчеркнул заместитель министра.

Ранее в МИДе России говорили совсем иначе

Российская власть сама себе противоречит такими высказываниями. Ведь 10 декабря 2021 года МИД России опубликовал обращение о вступлении Украины в НАТО. Так, ведомство заявило, что, в случае вступления нашей страны в Альянс, Европе "угрожает масштабный конфликт".

"Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы для нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", – говорили в МИД России.

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