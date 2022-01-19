Рисков полномасштабной войны в Европе нет, – МИД России
Источник:"РИА Новости"
Замминистра иностранных дел России заявил, что его страна, мол, не будет нападать на Украину. Сергей Рябков цинично отметил, что никаких "агрессивных действий" Кремль не планирует.
На Украину "нападать не будут"
Россия, мол, не будет "ни атаковать, ни нападать, ни врываться" в Украину. Об этом Рябков заявил на заседании клуба "Валдай".
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Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь,
– подчеркнул заместитель министра.
Ранее в МИДе России говорили совсем иначе
Российская власть сама себе противоречит такими высказываниями. Ведь 10 декабря 2021 года МИД России опубликовал обращение о вступлении Украины в НАТО. Так, ведомство заявило, что, в случае вступления нашей страны в Альянс, Европе "угрожает масштабный конфликт".
"Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы для нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", – говорили в МИД России.
Войска России возле границы Украины: последние новости
- По данным США, в преддверии вторжения в Украину Кремль готовит проведение провокаций. Все для того, чтобы сфабриковать повод для вторжения и оправдать свое нападение на Украину. Поэтому такие заявления Рябкова совсем не удивляют.
- Кроме того, в Госдепе США предупредили, что Россия может напасть на Украину со стороны Беларуси. Разместить войска Кремль планирует под видом "военных учений".
- Кроме того, в Вашингтоне считают, что Владимир Путин может даже разместить ядерное оружие у своего коллеги Александра Лукашенко.
- Из-за возможной агрессии России 19 января в Киев со срочным визитом прилетел государственный секретарь США Энтони Блинкен.
- В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан не паниковать и "сохранять холодный ум".
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