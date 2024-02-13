"Кремль может координировать действия с Трампом": политолог назвал конкретные признаки

Экс-президент США Дональд Трамп постоянно делает антиукраинские заявления. Кроме того, вероятно, есть координация действий Кремля и отдельных республиканцев, то есть трампистов.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог-международник Руслан Осипенко. По его словам, Трамп своими словами и действиями поощряет Россию на агрессию против НАТО и европейцев.

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"Прямая координация действий"

Руслан Осипенко отметил, что недавно Такер Карлсон взял интервью у кремлевского диктатора Владимира Путина. Скандального американского журналиста называют кандидатом на пост вице-президента США в случае, если на выборах победит Дональд Трамп.

У меня складывается впечатление, что есть какая-то координация действий между Кремлем и трампистами. Карлсон дал трибуну перед западной аудиторией этому кровавому диктатору, легализовав его, выпустив в свет и сказав, что с ним нужно договариваться,

– считает он.

Главный тезис высказываний Путина во время интервью можно трактовать как "я хочу переговоров". В то же время Дональд Трамп также говорит о переговорах с российским диктатором.

"Это прямая координация действий. Затем он говорит, что он будет поощрять Россию нападать на страны НАТО. Когда НАТО говорит: "Нет, чтобы нас только не втянули в ядерное противостояние с Россией". А трамписты наоборот хотят пугать и поощрять", – сказал политолог.

Когда на Западе не голосуют за помощь Украине, то уже поощряют Россию на дальнейшую агрессию. Если решение не принимают, то в Москве это рассматривают как слабость.

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