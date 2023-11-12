Наши военные уничтожили редкий российский РЭБ "Свет-КУ": это уже такая третья потерянная система

В войне против Украины россияне теряют не только старые танки и БТР. Наши военные уничтожают ценную и довольно редкую технику. В частности, систему РЭБ "Свет-КУ".

Детальнее об очередной потере врага рассказали в Силах обороны юга Украины. Также добавили видео, на котором можно увидеть, как наши военные уничтожают РЭБ "Свет-КУ".

Читайте также Комплекс наблюдения "Ирония-М" больше ничего не увидит: "Азов" красиво уничтожил технику России

Уже третья такая "демилитаризованная" система

Как отмечают в Силах обороны, наши военные с февраля 2022 года на поле боя удачно поохотились не на одну редкую российскую систему. Так, в августе Силы обороны уничтожили вторую мобильную систему РЭБ РБ-636 "Свет-КУ". А впервые такой трофей наши военные взяли еще в марте 2022 года.

И вот очередные хорошие новости. В начале ноября нашим военным "с огоньком" удалось уничтожить третью российскую "Свет-КУ". Как видите, над неймингом оккупанты не слишком заботяться, придумывая названия своим машинам.

Наши военные уничтожили российский РЭБ "Свет-КУ": смотрите видео

Что известно о РЭБ "Свет-КУ"

Разброник: Специальный технологический центр.

Специальный технологический центр. Производитель: Специальный технологический центр.

Специальный технологический центр. Взяли на вооружение: в 2012 году.

Эта система предназначена для оценки электромагнитной обстановки, поиска, обнаружения и экспресс-анализа радиоизлучений. Также она определяет месторасположение их источников в разных диапазонах.

Потери врага растут

За прошлые сутки наши военные ликвидировали 1100 русских захватчиков. А с начала полномасштабного вторжения на "концерт Кобзона" отправились 311 750 бойцов так называемой "второй армии мира".

Также в металлолом превратили 5349 танков, 10073 боевых бронированных машин, 7550 артиллерийских систем, 881 РСЗО и 580 средств ПВО.

Кроме того, российские военные не досчитаются 322 самолетов, 324 вертолетов, 5632 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1560 крылатых ракет, 22 судов, 1 подводной лодки, 9944 автомобилей и автоцистерн, а также 1078 единиц специальной техники.

Доподлинно неизвестно, сколько таких систем РЭБ находится на вооружении русского войска. Как бы там ни было, каждая затрофеенная или уничтоженная машина приближает нас к победе.