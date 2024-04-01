У оккупантов минус РЭБ "Житель": ССО показали эпическое видео уничтожения
Источник:ССО ВС Украины
Украинские спецподразделения продолжают наносить сокрушительные удары оккупантам на фронте. На этот раз ССО уничтожили вражеский комплекс РЭБ "Житель" на Запорожском направлении.
Все произошло на Запорожском направлении, где операторы 3-го отдельного полка ССО во время проведения разведывательных операций обнаружили вражеский комплекс РЭБ. После чего они навели на вражескую цель огонь ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.
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ССО активно уничтожают вражескую технику
На Запорожском направлении операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили АСП Р-330Ж "Житель".
Что известно об АСП Р-330Ж "Житель"
АСП Р-330Ж "Житель" – это радиоэлектронный бортовой комплекс, который предназначен для защиты и маскировки военных объектов от радиолокационного обнаружения и наведения на них ракет и авиации противника.
Основной функцией этого комплекса является создание помех для работы радиолокационных систем противника, обеспечение электронного прикрытия военных подразделений и объектов, а также ведение информационной войны.
"Житель" может выявлять, идентифицировать и прекращать работу радиолокационных станций противника на значительном расстоянии, что позволяет сделать невозможным их эффективное использование.
На вражескую цель операторы навели огонь ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате слаженной работы комплекс РЭБ "Житель" уничтожен,
– говорится в сообщении.
Уничтожение РЭБ "Житель": смотрите видео
Потери врага: последние новости
- За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 710 оккупантов. Также Силы обороны нанесли удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 зенитно-ракетных комплексах противника, 3 пунктах управления БпЛА.
- В Силах обороны Юга рассказали, что за март российские войска потеряли сторожевой корабль "Сергей Котов", а еще 4 судна повреждены.
- Также ранее сообщалось, что оккупанты начали применять роботизированные платформы с гранатометом. Впрочем, это не стало проблемой для наших воинов и обе роботизированные платформы были уничтожены с помощью FPV-дронов роты ударных БпЛА 47 отдельной механизированной бригады на Авдеевском направлении.