Связи с мафией и скандальные заявления о войне: кто такой Роберт Фицо и что говорил об Украине
15 мая в Словакии произошло покушение на премьера Роберта Фицо. 71-летний Юрай Цинтула с криками "Робо, иди сюда" разрядил в политика целую обойму из собственного официально зарегистрированного охотничьего карабина.
Роберт Фицо выжил – его срочно доставили в госпиталь, где провели несколько сложных операций. Не обошлось без осложнений, однако сейчас кажется есть основания говорить о том, что жизни премьера ничего не угрожает. Хотя и министр обороны страны отметил, что его состояние остается стабильно тяжелым.
24 Канал рассказывает о богатом прошлом словацкого премьера и напоминает читателям, что он говорил об Украине.
Читайте также Раненого Фицо стабилизировали, но он все еще в очень серьезном состоянии
Покушение на Фицо – можно ли говорить о российском следе?
Убийцу-неудачника Цинтулу быстро записали к сторонникам местных либеральных демократов "Прогрессивная Словакия" (PS), которые проиграли партии Фицо Smer-SD на парламентских выборах прошлого года, а недавно – союзнику премьера Петеру Пеллегрини (партия Hlas-SD) – еще и на президентских.
Довольно быстро выяснилось, что "не все так однозначно". Журналист-расследователь Саболча Паньи провел нехитрое OSINT-исследование в соцсетях преступника и нашел его на фото 2016 года на мероприятиях пророссийской военизированной группы Slovenskí Branci.
Эти люди, в частности, сотрудничали со словацким отделением российских ГРУ-байкеров "Ночные волки", в частности проходили обучение под руководством бывших российских спецназовцев.
Цинтула на очень интересных фотографиях / Фото из сети X
Напомним, что эти байкеры всегда были ничем иным, как гибридными силами российской разведки – в частности, они участвовали в оккупации Крыма, а затем отличились на Донбассе, в частности в Луганске. Это все они успели сделать по состоянию на 2016-й год, то есть когда точно установлено, что Цинтула был в рядах Slovenskí Branci.
Таким образом, эта история полностью подтверждает тезис о существовании презумпции вины России. После российских попыток осуществить государственный мятеж в Черногории, покушения на Скрипалей в Солсбери (Испания) с использованием боевого газа, убийство бывшего летчика Максима Кузьминова в Испании и целой россыпи шпионских скандалов с "российским душком" это вообще не должно никого удивлять, а вина России должна рассматриваться как первая и основная версия.
К теме Европу поглощают шпионские войны: как российские и китайские диверсанты заполонили страны ЕС
Кто такой Фицо и что говорил об Украине
Биография Роберта Фицо на самом деле хорошо известна украинцам, а 24 Канал уже неоднократно ее исследовал.
Это бывший коммунист, который долгое время (три срока) пробыл у власти уже в независимой Словакии, но вынужден был уйти в отставку в 2018 году на фоне обвинений в коррупции и сотрудничества с итальянской мафией (Ндрангетой).
А также на фоне массовых протестов, всколыхнувших всю Словакию, причиной которых стало убийство известного словацкого журналиста Яна Куцяка и его девушки.
Массовые протесты в Словакии после убийства Яна Куцяка / Фото AFP
В 2023 году Роберт Фицо вернулся из политического небытия и снова стал премьером, воспользовавшись проблемами в лагере демократов и затяжным политическим кризисом.
Подробнее о Фицо читайте здесь Угроза для Украины и союзник Орбана: как остановить пророссийский реванш в Словакии
Украинцы словацкого премьера Фицо недолюбливают и имеют на это все основания, ведь тот регулярно отличался антиукраинскими заявлениями.
Вот лишь некоторые его скандальные заявления, которые приводим прямой речью:
Война в Украине началась не вчера и не в прошлом году. Она началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан на Донбассе и в Луганске,
– Фицо во время предвыборной речи в Топольчанах весной 2023 года.
Единственное, что сработало, – это тысячи погибших и покалеченных украинцев и россиян. Мои взгляды на войну в Украине достаточно известны, включая ее оценку как нарушение международного права. Эта война началась в 2014 году с проделок украинских неонацистов,
– Фицо снова обвиняет Украину, февраль 2024 года.
Я не хочу поставлять Украине смертоносное оружие только ради хорошего имиджа среди западных стран. Мы имеем право на собственное мнение.
Исключил поставки оружия и боеприпасов с государственных складов и армии. Мы не верим в военное решение конфликта в Украине, потому что оно ведет лишь к ненужному кровопролитию без результата,
– Фицо на фейсбук-странице 3 декабря 2023 года.
Принятие Украины в НАТО будет означать начало Третьей мировой войны, и именно поэтому мы имеем серьезные проблемы с этим.
Я не за Путина, я за мир. Я надеюсь, что у Запада хватит ума не вступать в открытую войну с Россией.
Я верю, что этого никогда не произойдет. Пока я буду иметь возможность влиять на словацкую политическую сцену, я буду использовать право вето на решение о вступлении Украины в Альянс,
– декабрь 2023 года.
Должен быть какой-то компромисс. Чего они ждут, что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально,
– январь 2024 года.
Согласитесь, слышать такие вещи от лидера европейского государства, члена ЕС и НАТО, довольно дико, если, конечно, это не авторитарный премьер Венгрии Виктор Орбан.
Впрочем, и в ситуации с Робертом Фицо есть свои нюансы.
Он – классический популист и говорит то, что хотят от него слышать избиратели. Он "считал" так называемую "усталость" словаков от войны и сыграл на их страхах и опасениях. Это стратегия позволила ему вернуться в большую политику из политического небытия и победить на выборах.
Уже в 2024 году эту стратегию повторил Петер Пеллегрини, который победил на выборах президента, эксплуатируя испуг словаков через чисто гипотетический тезис о необходимости воевать в Украине. В его кампании эта история была раздута до невероятных масштабов, а оппонента из лагеря демократов Корчко, который даже и не думал отстаивать эту мысль, обвинили во всех смертных грехах, в том числе и чуть ли не в геноциде словаков.
Тоже интересно Станет ли Словакия еще одной Венгрией и как это повлияет на Украину
Два Фицо – популист и прагматик
Но это все, как говорится, для внутреннего потребления. Просто нынешняя специфика медиа и социальных сетей разрушила границы и за доли секунды делает то, что написали локальные медиа по поводу локальных тем глобальными новостями.
На самом же деле есть два Фицо. Первый – домашний популист, второй – экспортный вариант, который на самом деле является прагматиком.
- На международной арене Фицо ведет довольно взвешенную политику. Так, он обещал избирателям прекратить вооруженную поддержку Украины. Однако сделано это было уже после того, как словацкие военные склады опустели (напомним, что Словакия в первые месяцы войны отдала Украине свои самолеты и средства ПВО).
- В то же время коммерческие военные контракты с Украиной, которые питают словацкую экономику, не были ни остановлены, ни пересмотрены. Словакия и в дальнейшем остается важным хабом для украинского сопротивления.
То же самое касается евроинтеграции – Фицо буквально взывает об украинском бане в НАТО, однако не имеет ничего против вступления Украины в ЕС.
Мы не будем препятствовать решению Европейского совета о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина абсолютно не готова к началу переговоров,
– декабрь 2023 года (прошла неделя после заявлений о блокировании вступления Украины в НАТО).
Последнее предложение из фразы Фицо – это опять-таки игра на публику и потакание электорату. На самом деле Словакия ведет активное сотрудничество с Украиной в энергетической сфере, в частности ядерной, осуществляет мониторинг гражданских ядерных объектов и предоставляет Украине немалую гуманитарную помощь.
Что интересно, Словакия не пошла по пути Польши и не устраивала затяжную драму с блокированием границ для украинских экспортеров. Так же Фицо не пришлось даже выгонять на кофе (как Орбана) во время голосования за финансовую помощь Украине на уровне ЕС.
Январская встреча Шмыгаля и Фицо на Закарпатье / Фото пресс-службы Кабмина
Наконец все опасения относительно "ворчуна" Фицо снял ряд встреч словацкого лидера с украинскими коллегами, в частности, с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Для этого господин Фицо вместе с другими членами правительства даже не побоялся приехать в воюющую Украину (в Ужгород и Мукачево) и провести довольно плодотворные переговоры в январе и апреле 2024 года.
Словакия твердо выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины, осуждает российскую агрессию и солидарна с нашими евроинтеграционными стремлениями,
– премьер Украины Денис Шмыгаль подвел итоги очередного раунда переговоров с Робертом Фицо, 11 апреля 2024 года.
Одним из аспектов переговоров между Украиной и Словакией, между прочим, стало участие Братиславы в будущем Саммите мира и участие Словакии в имплементации Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского. В частности, говорится и о пункте по радиационной и ядерной безопасности, а также об экологической безопасности в контексте гуманитарного разминирования.
Фицо еще в январе 2024 года от имени Словакии поддержал Формулу мира, что также зафиксировали в совместном заявлении. Впоследствии эти заявления были подтверждены во время встречи со Шмыгалем в апреле 2024 года.
Совместное заседание двух правительств в Мукачево, апрель 2024 / Фото пресс-служба Кабмина
Как видим, как и ЕС, так и Украина нашли подход к словацкому лидеру и быстро наладили (продолжили) сотрудничество. Поскольку вопреки даже своей скандальной риторике Фицо – государственник, который понимает, где польза для Словакии, а также знает – что хорошо для Украины, хорошо и для его государства.
Украина и Словакия нашли общий язык / Фото пресс-службы Кабмина
Конечно, такой подход не мог не разозлить Россию. Особенно, когда на российскую пропаганду в Словакии тратятся миллионы долларов (через сеть Медведчука и других), а результатов – никаких.