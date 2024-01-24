Скандальный Фицо приехал в Украину и встретился со Шмигалем
Источник:Денис Шмигаль
Премьер-министр Словакии приехал в Украину. Он встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.
Встреча прошла в Ужгороде 24 января. О ней сообщил украинский премьер.
Смотрите также Фицо копирует Орбана и поднимает ставки: почему Украине следует с ними общаться
Что известно о встречах Шмыгаля и Фицо
Сегодня (24 января – 24 Канал) в Ужгороде проводим встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо,
– заявил Денис Шмигаль.
Премьер уточнил, что в повестке дня:
- двусторонние отношения;
- поддержка европейских инициатив.
Шмигаль отметил, что Украина рассчитывает на конструктивный и практический диалог.
Шмигаль встретился с Фицо в Ужгороде: смотрите видео
Фицо провел переговоры со Шмыгалем: смотрите видео
Премьер Украины провел переговоры с Фицо: смотрите видео
Впоследствии украинский премьер добавил, что он уверен, что встреча с премьером Словакии откроет новую страницу в наших отношениях.
Несмотря на разногласия, мы намерены сформировать с правительством Словакии политику "нового прагматизма", которая принесет пользу обоим государствам,
– заверил Шмигаль.
Кстати, перед визитом в Украину Роберт Фицо снова сделал ряд скандальных заявлений. В частности, он сказал в эфире RTVS Sobotní dialogue, что сообщит Денису Шмыгалю, что:
- он против вступления Украины в НАТО;
- наше государство не получит оружия от Словакии.
Однако словацкий премьер заверил, что во время встречи со Шмигалем будет оглашен список гуманитарной помощи Украине.
Последние скандальные заявления Фицо
- Словацкий премьер накануне встречи с Денисом Шмыгалем ответил на вопросы журналистов, почему он встречается с украинским коллегой в Ужгороде, а не в Киеве. Ведь именно встреча в столице позволила бы увидеть войну своими глазами. Роберт Фицо заявил, что там "совершенно нормальная жизнь".
- Перед этим премьер-министр Словакии заявил, что Украина – "не суверенное государство". По методикам Кремля Фицо сказал, мол, Киев контролируется США.
- Ранее Роберт Фицо призвал Украину отказаться от территорий. Глава МИД Словакии заявил в ответ, что Братислава поддерживает Украину как демократическое государство и его право на суверенитет и территориальную целостность. Юрай Бланар сказал, что "кто-то пытается исказить нашу позицию как Словацкой Республики". Глава министерства иностранных дел Словакии добавил, что они осуждают нападение России на нашу страну.