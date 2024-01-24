Скандальный Фицо приехал в Украину и встретился со Шмигалем

24 января 2024, 13:03
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Денис Шмигаль

Премьер-министр Словакии приехал в Украину. Он встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Встреча прошла в Ужгороде 24 января. О ней сообщил украинский премьер.

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Что известно о встречах Шмыгаля и Фицо

Сегодня (24 января – 24 Канал) в Ужгороде проводим встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо,
– заявил Денис Шмигаль.

Премьер уточнил, что в повестке дня:

  • двусторонние отношения;
  • поддержка европейских инициатив.

Шмигаль отметил, что Украина рассчитывает на конструктивный и практический диалог.

Шмигаль встретился с Фицо в Ужгороде: смотрите видео

Фицо провел переговоры со Шмыгалем: смотрите видео

Премьер Украины провел переговоры с Фицо: смотрите видео

 

Впоследствии украинский премьер добавил, что он уверен, что встреча с премьером Словакии откроет новую страницу в наших отношениях.

Несмотря на разногласия, мы намерены сформировать с правительством Словакии политику "нового прагматизма", которая принесет пользу обоим государствам,
– заверил Шмигаль.

Кстати, перед визитом в Украину Роберт Фицо снова сделал ряд скандальных заявлений. В частности, он сказал в эфире RTVS Sobotní dialogue, что сообщит Денису Шмыгалю, что:

  • он против вступления Украины в НАТО;
  • наше государство не получит оружия от Словакии.

Однако словацкий премьер заверил, что во время встречи со Шмигалем будет оглашен список гуманитарной помощи Украине.

Последние скандальные заявления Фицо

  • Словацкий премьер накануне встречи с Денисом Шмыгалем ответил на вопросы журналистов, почему он встречается с украинским коллегой в Ужгороде, а не в Киеве. Ведь именно встреча в столице позволила бы увидеть войну своими глазами. Роберт Фицо заявил, что там "совершенно нормальная жизнь".
  • Перед этим премьер-министр Словакии заявил, что Украина – "не суверенное государство". По методикам Кремля Фицо сказал, мол, Киев контролируется США.
  • Ранее Роберт Фицо призвал Украину отказаться от территорий. Глава МИД Словакии заявил в ответ, что Братислава поддерживает Украину как демократическое государство и его право на суверенитет и территориальную целостность. Юрай Бланар сказал, что "кто-то пытается исказить нашу позицию как Словацкой Республики". Глава министерства иностранных дел Словакии добавил, что они осуждают нападение России на нашу страну.

Автор: Діана Квасневська