Скандальный Фицо приехал в Украину и встретился со Шмигалем

Премьер-министр Словакии приехал в Украину. Он встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Встреча прошла в Ужгороде 24 января. О ней сообщил украинский премьер.

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Что известно о встречах Шмыгаля и Фицо

Сегодня (24 января – 24 Канал) в Ужгороде проводим встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо,

– заявил Денис Шмигаль.

Премьер уточнил, что в повестке дня:

двусторонние отношения;

поддержка европейских инициатив.

Шмигаль отметил, что Украина рассчитывает на конструктивный и практический диалог.

Шмигаль встретился с Фицо в Ужгороде: смотрите видео

Фицо провел переговоры со Шмыгалем: смотрите видео

Премьер Украины провел переговоры с Фицо: смотрите видео

Впоследствии украинский премьер добавил, что он уверен, что встреча с премьером Словакии откроет новую страницу в наших отношениях.

Несмотря на разногласия, мы намерены сформировать с правительством Словакии политику "нового прагматизма", которая принесет пользу обоим государствам,

– заверил Шмигаль.

Кстати, перед визитом в Украину Роберт Фицо снова сделал ряд скандальных заявлений. В частности, он сказал в эфире RTVS Sobotní dialogue, что сообщит Денису Шмыгалю, что:

он против вступления Украины в НАТО;

наше государство не получит оружия от Словакии.

Однако словацкий премьер заверил, что во время встречи со Шмигалем будет оглашен список гуманитарной помощи Украине.

Последние скандальные заявления Фицо