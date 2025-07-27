"Мадьяр" заявил, что враг пытался убить одновременно всех руководителей Сил беспилотных систем

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о попытке покушения на себя и других офицеров. Она, по его словам, произошла 25 июля.

26 июля вечером глава Сил беспилотных систем рассказал о попытке россиян одновременно убить его и других руководителей СБС, передает 24 Канал. Смотрите также 4 расчёта наших пилотов за 15 минут превратили бы базу НАТО в Перл-Харбор, – "Мадьяр" Что известно о покушении оккупантов на командиров Сил беспилотных систем? "Мы оценили вашу попытку пырнуть вчера нас всех одновременно. Курите бамбучелло",

– написал "Мадьяр" в Facebook. Также он опубликовал фото совещания с командирами. Командиры Земляк ("Феникс"), Кирилл Кириллович ("К-2"), КЛИМА ("Птицы Мадьяра"), Хасан ("Рарог") и Ахиллес ("Ахиллес"). Донбасс. Рабочее совещание, замыслы, анализ – итоги, планирование,

– добавил военный. Справка: В посте "Мадьяра" упоминаются Герой Украины подполковник Дмитрий Олексюк с позывным "Земляк", возглавляющий пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс"; Герой Украины, подполковник, командир полка "К-2" Кирилл Верес; Клименко Андрей с позывным "Клима", младший лейтенант, командир 414 Отдельной бригады БПС Вооруженных Сил Украины "Птицы Мадьяра"; Олег Гуйт с позывным "Хасан", командир 427 отдельного полка беспилотных систем "Рарог"; майор Юрий Федоренко с позывным "Ахиллес", командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес". К слову, СБУ дронами впервые уничтожила российский БПЛА "Орион", носитель бомб и ракет.