Истощенные и разбитые: в ВСУ сказали, наращивают ли россияне силы в районе Роботино

Российские военные продолжают штурмы на Запорожском направлении. В частности, они хотят захватить Роботинский выступ, который еще в прошлом году деоккупировали украинские защитники.

Их группировка на этом направлении остается постоянной. Поскольку многие российские оккупанты ранены на поле боя, их заменяют новыми. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

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Как россияне действуют в районе Роботино

Недавно появилась информация, что оккупанты увеличивают резервы вблизи Токмака и Мелитополя для того, чтобы усилить атаки в районе выступления Роботино – Вербовое.

Вражеская группировка остается на том же уровне. Враг при этом проводит ротацию и заменяет истощенные части и уничтоженные подразделения новыми. Их переводят из резерва на усиление. Но они не добавляются к имеющимся, ударная группировка не увеличивается. Это скорее попытка поддержать боеспособность одной группировки, численностью около 50 тысяч человек, на том же уровне,

– объяснил Дмитрий Лиховий.

Очевидно, россияне имели политическую задачу до 8 – 9 марта захватить Роботинский выступ из принципа. Ведь это территория, которую украинские военные деоккупировали в прошлом году.

Что происходит в районе Роботино: смотрите на карте

"Тактика заключалась в комбинировании различных способов. Большими колоннами бронетехники с применением больших и малых пехотных групп атаковали с разных сторон Роботинский выступ. Были также штурмы с квадроциклами уже после того, как мы истребили значительную часть их бронетехники. Но эти наступления преимущественно не имели успеха", – отметил Лиховий.

Принципиально положение в районе Роботинского выступа не изменилось. Россияне там истощены, а потому просто вынуждены проводить ротацию, в частности оттягивать новые силы с других направлений.

"В общем там нет большой группировки, которая могла бы, например, захватить этот выступ и прорваться ближе к Орехово, а тем более – дальше. Потому что у россиян резервы, хоть и большие, но тоже не безграничны", – подытожил Лиховий.

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