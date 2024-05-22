Пока только пропагандистские цели: что происходит возле Работино

Россияне полностью разрушили поселок Работино, что в Запорожье. Сейчас это серая зона, куда оккупанты пытаются продвинуться, но закрепиться там им не удается.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко, добавив, что в целом населенный пункт не контролирует ни одна из сторон. Но, несмотря на все пропагандистские заявления, ни один российский военный полностью не прошел Работино.

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Враг штурмует малыми группами

Бывают случаи, когда оккупанты начинают продвигаться. Как правило, они идут небольшими группами до пяти человек и так пытаются выйти к нашим позициям. Это им не удается.

Село достаточно растянутое, к тому же говорится не об обычной территории, где есть поля и посадки, в которых можно спрятаться. Сделать это в Работино практически невозможно, потому что оно полностью разрушено, кое-где остался только фундамент и асфальт.

У врага нет возможности пройти такое значительное расстояние и остаться незамеченным. Они не смогут уклониться от артиллерии, дронов или даже стрелкового боя. Благодаря этому остатки села удается удерживать,

– рассказал Сергей Лышенко.

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Какое значение имеет село для оккупантов

Работинский плацдарм образовался в ходе украинского контрнаступления летом 2023 года. Тогда это направление имело стратегическое значение, поскольку планировалось выйти к Токмаку и двигаться в направлении Мелитополя. Именно поэтому на Работино шли наши военные и освободили определенные территории в Запорожской области, в том числе и этот населенный пункт.

Сейчас для россиян село не имеет такого стратегического значения. Не видно попыток врага развить оттуда наступление на другие направления.

На мой взгляд, захват село имеет больше пропагандистский характер. Но, как говорят наши военные, главное значение не в самом селе, а в тех высотах, которые есть за селом, куда оккупанты еще не добрались,

– отметил депутат Запорожского областного совета.

С этих высот врагу будет удобнее наступать на Орехов, Новоданиловку и разрушать эту территорию. Заметим, что украинские воины заняли высоты еще в феврале 2022 года, тогда были созданы оборонительные рубежи. Враг не был к этому готов, поэтому остановился и так образовалась линия фронта.

"Противник не дошел до Орехова, потому что споткнулся именно на этой линии обороны. Если он будет намерен наступать на Запорожье через Орехов, то соответственно ему будет необходимо завоевывать эти высоты. Тогда они имеют определенное значение", – объяснил Сергей Лышенко.

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