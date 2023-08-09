Сакральный миф режима Путина: почему пропагандистам не дает покоя монумент "Родина-мать"
Российский режим бесится из-за установки трезубца на монумент "Родина-мать" в Киеве. Украинцы замахнулись на сакральный миф оккупантов. И это совершенно правильно.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что установка трезубца на монументе "Родина-мать" является вполне логичной и естественной.
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А вот российские оккупанты бесятся от такого решения. Потому что оттуда забрали советский герб.
Почему Россия бесится из-за установления трезубца
Как отметил Яковенко, украинцы еще раз метко ударили по главному "столпу" путинского режима – "победобесию". Российские оккупанты воспринимают любые такие изменения как удар по своему главному сакральному мифу.
То, что этот монумент находится не на территории России, а на территории суверенного государства Украина, их, конечно, не волнует. Уже раньше там рассказывали, что "границы России нигде не заканчиваются". Если кто-то придирается к символам этого мифа, то они воспринимают это как покушение на самое важное для сторонников путинского режима.
– заметил Яковенко.
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Тут еще есть другая сторона ситуации. В российской политике и вообще в медийном пространстве оккупантов только ищут поводы, чтобы обидеться и кричать по миру со своим раздутым эго, как их "ущемляют".
Все это похоже на соревнование или даже урок, на котором каждый пытается как можно больше возмутиться и раскричаться, лишь бы их заметил "главный учитель" Путин.
На монументе "Родина-мать" установили трезубец: коротко
- В Киеве 6 августа на монументе "Родина-мать" в Киеве установили трезубец. Раньше на его месте был советский герб. Все работы планируется завершить ко Дню прапора Украины, который отмечают 23 августа. Трезубец значительно больше советского герба. Его размеры составляют 4,5 на 7,5 метра.
- У россиян, конечно же, начало "бомбить" от появления украинского герба на монументе. Местные пропагандисты даже создали особо отвратительный ролик на эту тему.
- Украинцы мощно ответили на попытку россиян покреативить. На видео воин ВСУ запускает российскую матрешку прямо в Кремль.