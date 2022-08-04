Какие родственники погибшего военного не подпадают под мобилизацию: в ЦПИ развеяли фейки

В Украине продолжается мобилизация из-за военного вторжения России. В ряды ВСУ не призывают родственников погибших, а также ученых, имеющих отсрочку.

Родственников погибших и ученых – не будут призывать

В Центр противодействия дезинформации при СНБО объяснили, кто не подлежит мобилизации в Украине . Сообщается, что военнообязанные, в которых из-за войны погиб кто-то из родственников, – не подлежат мобилизации.

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Верховная Рада приняла законопроекты, которыми расширила перечень лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации и имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Не могут быть мобилизованными: женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести.

Также право на отсрочку от призыва имеют научные, научно-педагогические работники при условии, что они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального, профессионального или общего среднего образования.

Мобилизация в Украине: что известно

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