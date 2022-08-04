Родичів загиблих і науковців – не призиватимуть
У Центр протидії дезінформації при РНБО пояснили, хто не підлягає мобілізації в Україні. Повідомляється, що військовозобов'язані, в яких через війну загинув хтось з родичів, – не підлягають мобілізації.
До теми Веніславський відреагував на пропозицію розширити список чоловіків на виїзд у час війни
Верховна Рада ухвалила законопроєкти, якими розширила перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації та мають право на відстрочку від мобілізації.
Не можуть бути мобілізованими: жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти.
Також право на відстрочку від призову мають наукові, науково-педагогічні працівники за умови, що вони працюють у наукових установах та організаціях, закладах вищої, фахової передвищої, професійної чи загальної середньої освіти.
Мобілізація в Україні: що відомо
- Через російське вторгнення в Україні оголошено щонайменше до 23 серпня мобілізацію військовозобов'язаних у віці 18 – 60 років. Військовозобов'язаним чоловікам заборонено покидати Україну. Ймовірно, мобілізацію в Україні продовжать і після 23 серпня.
- Командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук розповів, що в Україні мобілізовано пів мільйона чоловіків. Він зазначив, що Україна може мобілізувати таку ж кількість, якщо буде потрібно.
- Досить часто повістки вручають у громадських місцях. У ЗСУ пояснили таку практику вищою ефективністю. Через це на сайті президента з'явилася петиція про заборону видавати повісти на вулиці. Вона зібрала необхідні 25 тисяч підписів, після чого Володимир Зеленський попросив уряд "опрацювати питання".
- Також потрібну кількість підписів набрала петиція, яка закликає дозволити чоловікам призовного віку без військового досвіду виїжджати за кордон. Відповідну петицію розкритикував секретар РНБО Олексій Данілов.
До уваги – мобілізація в Україні: пояснення від командування Сухопутних військ ЗСУ: дивіться відео