В ОП назвали роковую ошибку Путина, которая приведет к концу России

Война, которую развязала Россия против Украины, длится уже 2,5 года, однако в Кремле до сих пор не имеют представления, о нашей стране – ее ценностях, принципах, стремлениях. Это может привести Москву к фатальным последствиям.

Такое мнение высказал 24 Каналу советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, подчеркнув, что Россия пока не готова понять, что такое современная Украина. Это свидетельствует об абсолютном различии Киева и Москвы.

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Уже не полная оккупация

Россияне настолько втянулись в войну, что не понимают своего оппонента – Украину, по каким правилам она существует, на чем она построена.

В этом роковая ошибка россиян, на которой они сломают свои зубы и которая приведет к концу России,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

С одной стороны незнание россиян об Украине, это хорошо, по его мнению, ведь свидетельствует о том, что они не имеют информативных каналов в нашем государстве и не получают отсюда действительно важных данных.

Однако в то же время это плохо, потому что порождает у России иллюзии, что она разбирается в Украине и может ее обуздать. Однако это не так,

– заметил он.

Сегодня Россия рассчитывает получить определенные результаты в войне. Это уже не полная оккупация Украины – для этого у россиян нет ресурсов, но они хотели бы получить заморозку конфликта и возможность остаться на оккупированных территориях. Также враг стремится продолжать периодически атаковать Украину.

Россия имеет еще несколько целей – получить гарантии неприкосновенности, в частности для Владимира Путина, а также иметь гарантии, что санкции против нее не будут расширяться.

"Для того, чтобы все это осуществилось, Кремлю нужно продолжать давить на определенных направлениях и инвестировать много денег в пропаганду, чтобы она продвигала нарративы вроде того, что Украина "не имеет никакого шанса выстоять в войне". Также России необходимо проводить кампании по дискредитации военно-политического руководства Украины. Однако все это не даст россиянам никакого результата", – уверен Михаил Подоляк.

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