Россия полуофициально вступила в войну, – экс-сотрудник КГБ объяснил роль Герасимова в войне

В последнее время в командовании российскими войсками, участвующими в войне в Украине, произошли существенные изменения. Владимир Путин выдвинул на первый план начальника Генштаба России Валерия Герасимова. Он стал Командующим Объединенной группировкой войск, сдвинув с этой должности Сергея Суровикина.

Свое командование Герасимов начал с того, что якобы запретил военным ходить с бородами. Однако это решение только на первый взгляд кажется бессмысленным. Так считает экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России. Сергей Жирнов. Об этом, а также о возможностях Герасимова повлиять на ход войны, он рассказал 24 Каналу.

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Без порядка армия развалится

По его словам, в армии очень специфический порядок и он начинается как раз с казармы. Когда у солдата не заправлена кровать, не смазанное оружие, он не ходит в наряды, не снабжен всем необходимым, тогда не существует армии.

В этом смысле Герасимов прав, хотя я не хочу ему делать никаких комплиментов. Потому что, если этого не делать, армия превратится в пригожинские ЧВК. Военные могут ходить с бородой, но только в бою. Как только он закончился, они должны привести себя в порядок,

– считает он.

По его мнению, в этом суть армии. Если этого нет, армия разваливается.

Россия полуофициально вступила в войну с Украиной

Он подчеркнул, что у Герасимова чрезвычайно важная роль в войне. Когда Путин поставил его во главе так называемой СВО, он мобилизовал всю мощь вооруженных сил России против Украины.

Это означает, что Россия наконец-то полуофициально вступила в полномасштабную войну с Украиной. Это произошло потому, что Герасимов является начальником Генштаба, а это – главный военный в стране,

– заметил он.

Жирнов напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу – политический руководитель, не военный. Путин – главнокомандующий, он тоже не военный. До сих пор Герасимов не имел прямой ответственности за специальную военную операцию.

"Ее именно так назвали, чтобы Герасимов сидел в Москве и оттуда наблюдал за фронтом, а на самом деле руководили другие генералы. Например, Сергей Суровикин", – сообщил он.

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У Герасимова есть "ядерный чемоданчик"

По его мнению, когда Суровикина был поставлен во главе так называемой СВО, это был очень важный момент. Потому что он главком Воздушно-космических войск России. Ему подчинены все стратегические бомбардировщики, а также "ядерная триада" России.

Герасимов тоже имеет "ядерный чемоданчик" под названием "Чегет" с ядерными кодами. Еще два таких "ядерных чемоданчика" есть у Путина и у Шойгу. И потому то, что Герасимова поставили во главе СВО, это действительно плохой сигнал для Украины,

– считает он.

По его словам, скорее всего Россия будет активизировать свою деятельность, потому что близится годовщина войны. Никакого прорыва на войне у нее нет, а нужно что-то делать.

"К тому же россияне понимают, что время работает против них. Ведь Украина все больше вооружается западным оружием. Сейчас говорится о танках, а скоро и о самолетах и ракетах средней дальности. И именно поэтому Путин назначил командующим российскими войсками в Украине Герасимова", – подчеркнул Сергей Жирнов.

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