Роль Медведчука в переговорах – торговля воздухом, – Коболев о пленках

На "пленках Медведчука", которые опубликовали журналисты Bihus.Info, есть эпизод с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Однако в этих переговорах роль Виктора Медведчука – довольно туманная.

Такое мнение высказал Андрей Коболев, который тогда входил в состав переговорной группы. По его словам, Медведчук не прилагал никаких усилий в этих переговорах.

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"Не представляю, говорил ли Медведчук с Порошенко и о чем. В контексте трехсторонних переговоров, роль Медведчука достаточно туманна – торговля воздухом", – пояснил Коболев.

Зеркаль: Медведчук, вероятнее всего, манипулировал

Речь идет о том, как Миллер говорил Медведчуку о "несогласованности" позиции украинской делегации. Тот ответил, что поговорит якобы с Петром Порошенко, а потом сообщил Миллеру, что Порошенко все это тоже удивило. Неизвестным остается то, кто кого обманывал в этом разговоре.

Лана Зеркаль, которая тоже была членом переговорной группы, объяснила, что речь идет о 25 и 29 октября, однако тогда украинская сторона уже имела сложившуюся позицию и отрабатывала ее.

"25 октября мы (участники переговоров – 24 канал) расстались довольно холодно и быстро разъехались. У меня сложилось впечатление, прослушав пленки, что это, скорее, манипуляция со стороны Медведчука", – отметила Зеркаль.

Диденко: Медведчук обманывал всех

Игорь Диденко, который также входил в состав группы, считает, что такими людьми, как Медведчук, должны заниматься квалифицированные правоохранительные органы.

Ключевое слово моей фразы – "квалифицированные",

– подчеркнул он.

"Я считаю, что Виктор Владимирович занимал в то время позицию "обманывать всех и обо всем" – в понятных личных коммерческих интересах", – подытожил Диденко.

Пленки Медведчука: коротко