Спасал людей до последнего: в Харьковской области во время эвакуации погиб 25-летний полицейский

Во время эвакуации мирных жителей после российского авиаудара по Харьковской области погиб полицейский Роман Комаров. Его коллега получила тяжелые ранения и находится в реанимации.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

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Что известно о трагической гибели правоохранителя?

В Харьковской области при исполнении служебных обязанностей погиб полицейский Роман Комаров. Правоохранитель попал под российский авиаудар, когда вместе с коллегами эвакуировал мирное население из зоны обстрела.

Трагедия произошла 28 июня после того, как российские войска нанесли авиационный удар четырьмя управляемыми авиабомбами по окрестностям села Кирилловка Чугуевского района. Во время эвакуации гражданских лиц сотрудники отдела полиции №1 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области, находившиеся в служебном автомобиле, попали под повторный вражеский обстрел.

В результате атаки погиб полицейский офицер по работе с населением сектора взаимодействия с общинами Роман Комаров. Полученные им ранения оказались несовместимыми с жизнью. Также тяжелые ранения получила инспектор сектора ювенальной превенции. Полицейскую госпитализировали в реанимационное отделение, где медики борются за её жизнь.

Роману Комарову было всего 25 лет. В полиции отметили, что он до последнего оставался верным Присяге, добросовестно выполнял служебные обязанности и вместе с коллегами спасал мирных жителей, рискуя собственной жизнью. Правоохранитель погиб, выполняя свой долг перед украинским народом.

Напомним, в Херсонской области во время выполнения боевого задания в результате удара российского FPV-дрона погиб 35-летний полицейский Игорь Кульбаба. Он служил в патрульной полиции Тернопольской области с 2016 года. У погибшего остались жена, годовалый сын и девятилетняя дочь.

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб майор полиции Дмитрий Пономаренко. Он прослужил в полиции более 20 лет, а с 2026 года — в антидроновом подразделении, где сбивал российские БПЛА. Сотрудник правоохранительных органов погиб 17 июня в результате удара вражеского дрона во время дежурства в составе мобильной группы. Ему был 41 год, у него остались жена и маленькая дочь.

Также в Донецкой области при выполнении боевого задания погиб майор полиции из Житомирской области Юрий Гулько. Он командовал взводом батальона полиции особого назначения и служил на фронте в качестве бойца подразделения. Полицейский погиб, выполняя боевую задачу, ему было 42 года. У него остались жена, двое детей и родители.