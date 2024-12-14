Это их дело, а не для медиа, – Костенко прокомментировал конфликт между Маркусом и Шаламагой

Народный депутат от фракции "Голос" Роман Костенко прокомментировал скандальные обвинения Валерия Маркуса в отношении заместителя командира бригады Ивана Шаламаги. Костенко считает, что такие конфликты между военными должны решаться исключительно внутри коллектива.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его комментарий для Radio NV. Он отметил, что ситуация, когда два человека, которые находились на одном поле боя, имеют разные взгляды на события – это нормальное явление.

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"Правда на поле боя"

По словам Романа Костенко, ситуация между Маркусом и Шаламагой является типичным примером того, как два человека, которые проходили вместе службу на фронте, могут по-разному оценивать события на поле боя.

Он подчеркнул, что личные конфликты между бойцами, командирами и сержантами не должны быть публичной темой для обсуждения в медиа. Нардеп также добавил, что не обладает достаточной информацией, чтобы комментировать детали ситуации между Маркусом и Шаламагой, поэтому не хочет вмешиваться во внутренние дела бригады.

Я знаю, что Маркус был хороший сержант, я знаю, что там и офицеры были хорошие в 47-й бригаде, и она сейчас легендарно воюет. Поэтому обсуждать вопрос того, кто там прав, кто нет, – это они между собой пусть решат,

– сказал Костенко.

Медиа не должны быть местом для борьбы между военными

Также нардеп отметил, что обвинения и конфликты между военными не должны становиться публичной темой, ведь это не способствует укреплению морального духа армии.

Костенко отметил,, что разбор подобных ситуаций должен происходить в рамках Вооруженных сил Украины, а не через медиа.

Это не нужно выносить в медийную плоскость, для того, чтобы поливать грязью друг друга,

– добавил он.

К слову, Валерий Маркус, бывший главный сержант 47-й бригады, недавно обнародовал серию разоблачительных видео, в которых выразил эмоциональные обвинения в адрес своих бывших командиров, в частности Ивана Шаламаги и экс-комбрига Александра Сака.

В видео, которое было опубликовано 11 декабря, Маркус поделился своими возмущениями относительно того, как именно организовывались боевые операции, а также обвинил командиров в отсутствии должной поддержки и руководства во время контрнаступления летом 2023 года.

Резонанс и критика системы

Валерий Маркус также не ограничился только критикой своих бывших командиров, а шире заострил внимание на проблемах в системе руководства войсками, обвиняя высших офицеров и систему в общем в воспитании "недальновидных, беспринципных, завистливых людей", которые не соответствуют своим амбициям.

В своих видео Маркус поднял вопрос того, как "совковый подход" в руководстве людьми вредит эффективности бригад и их боеспособности.

Пока Иван Шаламага и Александр Сак – не комментировали эти заявления. Однако многие военные и эксперты считают, что вопрос должен быть решен непосредственно внутри Вооруженных Сил.