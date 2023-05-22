Экс-редактора Nexta Протасевича помиловали в Беларуси: его бросали за решетку на 8 лет
22 мая 2023, 13:50Читати новину українською
В Беларуси помиловали активиста и основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Это произошло сегодня, 22 мая.
Об этом сообщают белорусские издания, информирует 24 Канал. Напомним, что ранее Протасевич был приговорен к 8 годам заключения.
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Что известно о помиловании Протасевича
22 мая стало известно, что бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич помилован.
Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто отличная новость,
– сказал он журналистам.
Задержание Протасевича: все, что известно
- 23 мая 2021 года в Минске срочно посадили самолет Ryanair. Это произошло из-за фейкового сообщения о его заминировании.
- На борту находились Роман Протасевич и его девушка-россиянка София Сапега. Их задержали.
- Затем Протасевич и Сапега пошли на соглашение со следствием, после чего их отправили под домашний арест.
- Позже Протасевич пошел на сделку со следствием а также обвинил западные страны в финансировании протестов в Беларуси.
- После этого стало известно, что Романа Протасевича отпустили из-под домашнего ареста в Беларуси.
- 3 мая 2023 года в Беларуси суд вынес приговор активисту и основателю телеграм-канала NEXTA Роману Протасевичу. Его признали виновным и приговорили к 8 годам в тюрьме.