Экс-редактора Nexta Протасевича помиловали в Беларуси: его бросали за решетку на 8 лет

В Беларуси помиловали активиста и основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Это произошло сегодня, 22 мая.

Об этом сообщают белорусские издания, информирует 24 Канал. Напомним, что ранее Протасевич был приговорен к 8 годам заключения.

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Что известно о помиловании Протасевича

22 мая стало известно, что бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич помилован.

Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто отличная новость,

– сказал он журналистам.

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