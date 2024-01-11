Возвращается на щите: в боях за Украину погиб выпускник ЛНУ имени Ивана Франко

К сожалению, Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей в войне, развязанной Россией. Свою жизнь за страну отдал герой из Хмельницкой области Роман Ряжских.

Трагическое известие сообщили на факультете журналистики во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, выпускником которого был молодой человек. Защитнику навсегда останется 27 лет.

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Погиб защитник из Хмельницкой области

Роман Ряжских родился 14 октября 1996 в городе Шепетовка Хмельницкой области.

Герой отправился защищать родную землю от врага в сентябре 2023 года. Известно, что несколько дней до отъезда Романа на фронт его родной факультет собирал средства защитнику на экипировку.

Парень получил ранение 4 января во время выполнения боевого задания, а 6 января скончался в больнице.

Прощание с Романом Ряжских состоится 12 января в 13:00 в городе Шепетовка на площади имени Тараса Григорьевича Шевченко. Об этом сообщили на сайте города Шепетовка.

Защитники, отдавшие жизнь за Украину

На фронте, выполняя боевое задание, погиб 21-летний Даниил Новиков. Когда началась полномасштабная война, развязанная Россией, парень жил и работал в Бельгии. Однако он вернулся и встал на защиту Украины. По словам боевой напарницы, Герой погиб от попадания вражеского дрона – тот попал ему в голову. Она также добавила, что у него уже было два ранения, но каждый раз возвращался в строй.

На войне против руссийских захватчиков погиб Джалалудин Саид Мухаммед Асан, этнический афганец, избравший своим домом наше государство. Военный с позывным "Джонни" переехал в Украину еще 25 лет назад, создав здесь собственную фирму и заведя семью. Однако с началом вторжения афганец отправился на фронт, где защищал наше государство до своей гибели.

На войне погиб 26-летний воин Павел Бродюк родом из Львовской области. Защитник Украины был командиром отделения ударных беспилотных авиационных комплексов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Жизнь военного оборвалась 7 января во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

выражает искренние соболезнования родным и близким павших героев. Низкий им поклон и пожизненная благодарность за подвиг, который они совершили для родной Родины.