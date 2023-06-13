На войне погиб защитник со Львовской области Роман Стасик: он спасал раненого побратима

13 июня 2023, 10:33
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Источник:

Дрогобычский городской совет

На фронте погиб украинский защитник Роман Стасик. Он родом из Львовской области.

Роман Стасик – уроженец села Болеховцы Дрогобычской громады. Он воевал в самых горячих точках.

Важно Вернулся в Украину, чтобы защищать ее: возле Гуляйполя погиб защитник Андрей Бать

Что известно о погибшем воине

Роман Стасик родился 24 октября 1981 года. Жил в селе Болеховцы.

В феврале 2023 года мужчину мобилизовали. С конца апреля он проходил службу под Марьинкой, Авдеевкой и Бахмутом, где выполнял задание парамедика.

К сожалению, во время эвакуации раненого собрата с поля боя под Хромовым Роман погиб – он попал под минометные вражеские обстрелы.

У защитника остались отец, мать и брат с семьей.

Романа вспоминают как отзывчивого, спокойного, доброго человека и заботливого и любящего сына.


Погибший Роман Стасик / фото Дрогобычский городской совет

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Героя.

Болезненные потери Украины

  • Недавно на войне с российскими оккупантами погиб украинский воин Сергей Зелинский. Военный погиб 4 июня под Бахмутом Донецкой области.
  • Также в войне погиб еще один мужественный сын своей страны. Речь идет о Андрея Бате, отдавший свою жизнь в тяжелых боях недалеко от Гуляйполя на Запорожье.
  • Кроме этого, на войне погиб военный 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Виктор Петров. В мирной жизни он являлся львовским журналистом и активистом.
Автор: Софія Ковнір