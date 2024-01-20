Дело Гринкевича: суд избрал меру пресечения пятому подозреваемому
Источник:Офис Генерального прокурора
Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на задержание пятого подозреваемого по делу о поставке некачественной одежды для ВСУ. Вероятно, речь идет о махинациях, к которым причастен скандальный бизнесмен Игорь Гринкевич.
Ранее ДБР объявило в розыск сына Игоря Гринкевича – Романа. Пятый фигурант может быть им.
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Задержан пятый подозреваемый
Известно, что столичный суд соответствующим решением сегодня удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора.
Согласно постановлению суда, органу досудебного расследования предоставлено разрешение на задержание указанного лица с целью его повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей,
– говорится в сообщении.
В то же время в прокуратуре отметили, что в рамках производства пока сообщено о подозрении 5 лицам. Им инкриминируют создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах.
По информации Офиса генпрокурора, остальные четверо участников преступной организации находятся под стражей.
Что этому предшествовало: коротко
- Ранее стало известно, что одной из фирм, принадлежащей семье и занимавшейся поставкой Минобороны, является ООО "Строительный альянс монтажпроект". Ее руководителем оказался сын скандального бизнесмена Игоря Гринкевича – Роман. За время своей деятельности фирма выиграла в Житомирской области около двух десятков тендеров общую сумму 210 миллионов гривен.
- Впоследствии львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и членам его семьи объявили подозрения. Их получили 5 членов преступной организации.
- Позже Романа Гринкевича объявили в розыск, хотя он исчез, несмотря на заявления, что никуда не уедет. В ДБР уверяли, что по данным следствия, официально он границу не пересекал.
- 18 января трем подозреваемым по делу по закупкам одежды для наших защитников избрали меру пресечения. Андрею Колотилу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога. Ее размер составляет 500 миллионов 528 гривен. Впоследствии такое же мероприятие избрали и для Владимира Тимкива и третьего фигуранта по этому делу. Они также будут находиться под стражей в течение 60 суток с возможностью внести залог в полмиллиарда гривен.
- Кроме того, в ДБР рассказали, что не задержали Романа Гринкевича, сына Игоря Гринкевича, ранее из-за недостаточного количества доказательств. Подозрение было объявлено именно тогда, когда поступили соответствующие экспертизы.