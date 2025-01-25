Драпатий представил нового руководителя академии сухопутных войск

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатий представил научному составу Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного нового ректора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Михаила Драпатого. Должность занял полковник Роман Качур, который ранее был командиром 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".

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Как состоялось представление Качура

По словам Драпатого, представление Качура было не только традиционной церемонией, но и состоялся "искренний и профессиональный диалог" о будущем высшего военного образования и качественные преобразования в подготовке офицеров ВСУ.

Перед полковником Качуром стоит сложная, но чрезвычайно важная задача – обеспечить качественную подготовку офицеров, которые не только будут обладать теоретическими знаниями, но и будут готовы к ведению современной маневренной войны, командовать подразделениями в условиях высокотехнологичного поля боя и быстрого изменения обстановки,

– говорится в сообщении.

Он отметил, что академия должна стать не только центром военного образования, но и настоящим сердцем украинской армии, где формируется "элита" Сухопутных войск, рождаются лидеры, которые принимают решения и определяют судьбу сражений.

Романа Качура представили научному составу академии / Фото Михаила Драпатого

Командующий обратился к преподавателям и личному составу заведения, отметив, что их миссия заключается в том, чтобы формировать не только военных профессионалов, но и настоящих патриотов и лидеров.

"Отдельно обращаюсь к уважаемым курсантам, помните: каждый из вас – будущее нашего войска. На ваших плечах лежит ответственность за тех, кого вы поведете за собой в бой. Используйте каждый день в стенах Академии", – добавил он.

Напомним, Качур 19 января стал начальником Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Военный известен своей деятельностью командира 55-й отдельной артиллерийской бригады и выдающимися боевыми заслугами на фронте.