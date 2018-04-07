Роскошная Настя Каменских поразила горячими снимками с отдыха

Знаменитая украинская певица Настя Каменских, которая начала свою сольную карьеру, не перестает удивлять поклонников. Все изменения в своей жизни звезда публикует на странице в Instagram.

Распад дуэта с Алексеем Потапенко, более известным как Потап, новый звездный имидж, стройная фигура, украиноязычные песни – это не все, чем может удивить поклонников Настя Каменских. Перед Пасхой звезда поехала на отдых, откуда активно публикует пикантные фотографии.

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Хотя пользователи сети недавно раскритиковали певицу за не идеальный пресс, звезда все же не стесняется позировать перед камерой в самом купальнике, наслаждаясь отдыхом. Настя Каменских нежится на пляже, медитируя в одиночестве, и игриво танцует на фоне больших камней на пляже.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 6 Апр 2018 в 2:33 PDT

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 5 Апр 2018 в 11:43 PDT

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 7 Апр 2018 в 12:40 PDT