Роскошные Моника Беллуччи и Наоми Кэмпбелл прошлись по подиуму Dolce & Gabbana: видео
Знаменитые дизайнеры Доменико Дольче и Стафано Габбана представили новую мужскую коллекцию модного дома Dolce & Gabbana на 2019 год. На подиуме прошлись любимые музы бренда – Моника Беллуччи и Наоми Кэмпбелл.
Моника Беллуччи вышла в шоу четвертой. Знаменитая киноактриса прошлась в элегантном черном костюме, похожем на смокинг.
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Моника Беллуччи на показе Dolce & Gabbana Menswear весна-лето 2019
Зато Наоми Кэмпбелл закрывала показ. Супермодель была в шляпе с широкой белой лентой и в брюках и пиджаке.
Наоми Кэмпбелл на показе Dolce & Gabbana Menswear весна-лето 2019
Смотрите видео с показа Dolce & Gabbana:
Также по подиуму прошлась целая толпа веселых бабушек. И конечно, все было в концепции модного дома: короны, розы, идеальные костюмы и корсеты. Дизайнеры представили разнообразные типы семей: гетеросексуальные и гомосексуальные, с детьми и без детей.
Dolce & Gabbana Menswear весна-лето 2019
Dolce & Gabbana Menswear весна-лето 2019
Dolce & Gabbana Menswear весна-лето 2019
Отмечается, что Dolce & Gabbana продолжает придерживаться политики "семейного бренда" и концепции "наши наряды подходят каждому".
Dolce & Gabbana Menswear весна-лето 2019
Dolce & Gabbana Menswear весна-лето 2019
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