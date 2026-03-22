20 тысяч идеалистов и прагматиков: СМИ рассказали противоречивую историю иностранных бойцов в Украине

Не так давно в Украине расформировали Интернациональный легион или, как говорят официально, трансформировали. Однако бойцы из других государств все равно воюют за нашу страну.

Deutsche Welle посвятили этому вопросу большую статью. Журналисты также указали, сколько иностранных добровольцев сейчас воюют в ВСУ.

Что вспомнили иностранные бойцы о службе?

Интернациональный легион ТрО создали в феврале 2022 года. Тогда говорилось, что готовых проливать кровь за Украину более 20 тысяч.

Однако, как следует из оценок собеседников DW в ВСУ, разведки и Национальной гвардии, реально приблизиться к этому показателю удалось только сейчас. Единый легион быстро растворился, иностранцы тем временем служат в десятках различных бригад и батальонов, но составляют лишь до 2 процентов в миллионных Силах обороны Украины,

– говорится в материале.

Впрочем, Министерство обороны Украины хочет расширить участие иностранцев в боевых задачах.

Бывший морской пехотинец из США Иссак Ольвера решил ехать воевать в Украину на четвертый день войны, когда Зеленский записал видеообращение к иностранным бойцам. Говорит, что им руководили не деньги, а ценности, ведь свобода важна для американцев. А почти все были уверены, что Киев не устоит. Бойцы под командованием Ольверы участвовали в освобождении Ирпеня, потом вели разведку на Николаевщине, обороняли Северодонецк. Также пытались штурмовать Запорожскую АЭС.

Как выяснилось, горячие обращения президента Зеленского в первые два года войны были едва ли не единственными приглашениями для иностранных добровольцев (...) Лучше всего работало "сарафанное радио": идеалисты звали на борьбу с кремлевским империализмом таких же идеалистов, а легионеры с опытом приглашали своих товарищей с прошлой службы,

– подметило издание.

Еще в 2022-м были разные оценки относительно эффективности тогдашних наемников. Эксперты склонялись к мнению, что следует отсеять непригодных и работать с наиболее способными. Кстати, самых опытных взяли в ГУР. Но были и конфликты с украинскими командирами. Из-за этого многие ушли из Иностранного легиона и других подобных формирований, говорилось в расследованиях The Kyiv Independent.

Обратите внимание! "Командиры бьют подчиненных за неповиновение, среди бойцов царит "гангстерская" атмосфера, что, вероятно, повлекло два случая убийства легионеров ГУР их же товарищами", – цитирует DW расследование коллег.

В Сухопутных войсках говорят, что иностранные военные могли расторгнуть контракт на время отпуска, то есть злоупотребляли этим правом – которого у украинских контрактников не было. Поэтому позже на законодательном уровне установили минимальный срок службы в 6 месяцев.

Кто едет воевать в Украину из-за границы?

Кто-то из них сбежал на войну из-за неудачных отношений, кто-то искал приключений, адреналина. Были и прагматики – профессиональные "солдаты удачи" или охранники, для которых война с Россией – лишь эффектная строка в резюме. Хватало и идеалистов, для которых эта война была делом морали,

– так характеризуют журналисты иностранных бойцов.

Больше всего "прагматиков" было среди колумбийцев, которые составляют две трети всех наемников в Украине. Они хотели подзаработать и имели навыки, но не были готовы воевать ракетами и дронами, потому что больше привыкли к борьбе против картелей в джунглях.

И сейчас 60 процентов всех иностранцев в Сухопутных войсках составляют граждане Южной и Центральной Америки. Но они не задерживаются, разрывая контракты после 6 – 9 месяцев службы.

Одна из причин – ограниченные карьерные возможности. Чтобы стать офицером, следует хорошо знать украинский.

В феврале 2026 года Зеленский подписал закон о социальных гарантиях для иностранных бойцов, которые защищают Украину. И хотя новая стратегия МО в отношении иностранных бойцов еще не представлена, государство настроено на решительные изменения.

"Мы будем делать максимум, чтобы они воспринимали Украину не только как источник заработка, но и почувствовали цели этой войны. Почувствовали, что Украина – замечательное место, где можно не просто получить новый полезный опыт, но и применить его. Место, где можно остаться и стать частью общества", – говорит подполковник Константин Милевский, начальник отдела координации прохождения военной службы иностранцами в Сухопутных войсках.

