В России по дороге из Москвы экстренно сел самолет: у него внезапно начал отказывать двигатель
Несмотря на громкие заявления россиян о том, что на них санкции не влияю, в стране-агрессорке регулярно случаются неприятные ситуации с воздушным транспортом. Например, 29 декабря российский самолет совершил экстренную посадку из-за угрозы отказа двигателя.
Несмотря на то, что россияне пытаются развивать "импортозамещение", в авиационной отрасли у них особые проблемы. За весь 2023 год Россия смогла составить только два самолета, какого качества неизвестно.
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Угроза падения самолета
По сообщениям российских СМИ, самолету компании Utair, совершавшему рейс из Москвы в Когалым, пришлось совершить экстренную посадку. Всего через два часа после вылета из аэропорта "Внуково" пилот Boeing 737-500 связался с диспетчерами и сообщил о поломке.
У самолета начал отказывать правый двигатель, поэтому командир борта принял решение садиться в аэропорту Сургута. Посадка прошла удачно. Сам инцидент произошел 29 декабря.
Отмечается, что пассажиры рейса пришлось доставлять в Когалым наземным транспортом — причиной этого называют плохую погоду.
Проблемы россиян из-за войны
- Правительство России 23 декабря срочно подписало постановление, уже с первого дня 2024 года. поднимает тарифы на электроэнергию для населения. Ставка тарифа будет расти для потребителей, увеличивающих свое потребление ресурса.
- После атаки на "Киевстар" украинские хакеры устроили месть – они уничтожили технологическую инфраструктуру "Росводоканала". Служба безопасности Украины уже анализирует 1,5 терабайта скачанных файлов российского поставщика воды. Всего удалось удалить около 50 терабайтов данных.
- Евросоюз 18 декабря ввел новые санкции против России. Новый 12-й санкционный пакет вводит ограничения, в частности, на продажу алмазов, а также на поставку деталей, которые могут применяться в производстве оружия.