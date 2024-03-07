Жаловались на атаку БПЛА и объявляли тревогу: ночь для россиян показалась очень неспокойной

Ночь на 7 марта выдалась очень тревожной для оккупантов. Сообщали об атаке беспилотников в нескольких областях, а также объявляли ракетную опасность.

Об этом стало известно из российских телеграм-каналов. К слову, в российском минобороны уже отчитались о якобы успешной работе "пе-ве-о", передает 24 Канал.

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Оккупанты жаловались на атаку

Ночью 7 марта в России объявляли ракетную опасность, а также заявили об атаке беспилотников. Так, сирены ночью звучали в Курской области – там на рассвете предупреждали якобы о "ракетной опасности". К слову, тревогу в регионе объявляли дважды.

Кроме того, в Белгородской и Воронежской области предупреждали об атаке беспилотников. В сети не сообщали о взрывах или работе "пе-ве-о", однако на утро в российском минобороны отчитались об "успешном отражении атаки". Оккупанты утверждают, что ночью якобы "сбили 6 дронов":

Курская область – 1 беспилотник,

Брянская область – 3 беспилотника,

Тульская область – 2 беспилотника.

В то же время, стоит заметить, что оккупанты предупреждали об опасности в одних регионах, а "сбивали дроны" – совсем в других.

Традиционно, в России заявили, что "разрушений нет" и "никто не пострадал".

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