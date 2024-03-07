Жаловались на атаку БПЛА и объявляли тревогу: ночь для россиян показалась очень неспокойной
Ночь на 7 марта выдалась очень тревожной для оккупантов. Сообщали об атаке беспилотников в нескольких областях, а также объявляли ракетную опасность.
Об этом стало известно из российских телеграм-каналов. К слову, в российском минобороны уже отчитались о якобы успешной работе "пе-ве-о", передает 24 Канал.
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Оккупанты жаловались на атаку
Ночью 7 марта в России объявляли ракетную опасность, а также заявили об атаке беспилотников. Так, сирены ночью звучали в Курской области – там на рассвете предупреждали якобы о "ракетной опасности". К слову, тревогу в регионе объявляли дважды.
Кроме того, в Белгородской и Воронежской области предупреждали об атаке беспилотников. В сети не сообщали о взрывах или работе "пе-ве-о", однако на утро в российском минобороны отчитались об "успешном отражении атаки". Оккупанты утверждают, что ночью якобы "сбили 6 дронов":
- Курская область – 1 беспилотник,
- Брянская область – 3 беспилотника,
- Тульская область – 2 беспилотника.
В то же время, стоит заметить, что оккупанты предупреждали об опасности в одних регионах, а "сбивали дроны" – совсем в других.
Традиционно, в России заявили, что "разрушений нет" и "никто не пострадал".
Россию атаковали дроны 6 марта: что известно о взрывном утро
- Утром 6 марта в России также было тревожно. Об атаке беспилотников и мощных взрывах сообщали сразу в нескольких областях.
- Так, оккупанты сообщали, что утром прогремел мощный взрыв в Туве. Известно, что инцидент произошел на Шагонарской ТЭС. После взрыва там вспыхнул пожар, а в небо поднялся черный дым. Известно по меньшей мере о 18 пострадавших в результате взрыва. Из-за инцидента на ТЭС тысячи людей остались без отопления в -15 градусов мороза.
- Также тревожно было и в Белгороде – там объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. В то же время в Воронежской области жаловались, что беспилотники якобы пытались атаковать нефтебазы и аэродром. Традиционно, оккупанты заявили, что "все сбили".
- В Курске 6 марта также раздавались взрывы. Там заявили, что беспилотники атаковали горно-обогатительный комбинат, а также склад горючего. После взрывов на объектах вспыхнул пожар.