Кремль будет создавать иллюзию стабильности, – Божко предположил, что может произойти на 9 мая

В стране-агрессоре продолжаются приготовления к параду на Красной площади 9 мая. Однако учитывая большое количество "хлопков", который "расцветают" в России, его могут отменить в последний момент.

Об этом 24 Каналу рассказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он отметил, что Россия будет делать все возможное, чтобы парад 9 мая состоялся.

К теме В России массово отменяют акцию "Бессмертный полк": в ОП назвали причины

Важно показать, что режим еще стоит

Божко уверен, что будет создаваться иллюзия о стабильности. Ведь 9 мая – это единственный общенациональный политический ритуал, объединяющий всю современную Россию.

Даже День так называемого народного единства, который на самом деле является суррогатным заменителем Дня октябрьской революции, и иллюзорный День провозглашения суверенитета России, не имеют такого восприятия и такой роли в матрице путинского режима, как 9 мая.

Поэтому для них важно показать, что их режим еще стоит, и значит на 9 мая будет все так же, как всегда,

– подчеркнул Божко.

Однако в этот день могут быть разные "черные лебеди". К примеру, беспилотники прилететь.

"Все выставлены на крыши правительственных зданий в Москве ЗРК "Панцирь" на самом деле не результат российской истерии. А того, что "Укроборонпром" делал заявления про тестирование беспилотника с дальностью до 1000 километров. Мол, делайте, россияне, с этой информацией, что хотите ", – объяснил политолог.

Политолог оценил последствия отмены морского парада в Севастополе: смотрите видео

Российские власти в Крыму разрушаются

Однако во временно оккупированном Севастополе морской парад был отменен. Учитывая "хлопок" в Казачьей бухте, где сгорело 40 тысяч тонн горючего, это решение логично.

Морской парад больше рассчитан не на тех россиян, которые приехали жить в Крым после его оккупации, а для коренных севастопольцев, которые ассоциировали себя с Черноморским флотом. Потому что долгое время Черноморский флот Советского Союза был основным работодателем в городе,

– объяснил собеседник.

И отмена парада – в первую очередь удар по впечатлению коренных пророссийских жителей региона. Ведь начинают осознавать, что все не так, как кажется, а стабильность – иллюзорна.

"Парад в Севастополе был традиционным, местные власти ему уделяли внимание. И вот вдруг его отменяют. И это говорит, по крайней мере, севастопольцам, что российская власть в Крыму разрушается", - резюмировал Ярослав Божко.

Как в России будут отмечать 9 мая

В стране-агрессоре продолжаются приготовления к празднованию 9 мая. В этом году из-за угрозы ударов дронами и ввиду многочисленных "хлопков" применяются беспрецедентные средства безопасности.

Однако в Москве на Красной площади парад должен пройти. А на случай атаки дронами в Кремле разработали инструкцию. В ней указано, что оператор комплекса радиоподавления "Силок-01" в случае обнаружения в эфире канала управления БпЛА должен помешать его движению. Также он должен сообщить об этом ФСБ.

Кроме того, Красную площадь закроют для посетителей с 27 апреля по 10 мая. Объясняют это подготовкой к параду на 9 мая.

В то же время в России отменили проведение ежегодного шествия "Бессмертный полк". Однако акцию планируется провести в онлайн-формате.

Среди гостей Владіміра Путина на параде 9 мая будет присутствовать только один иностранный президент – глава Кыргызстана Садыр Жапаров. Даже Александр Лукашенко не приедет в Москву в этот день.