Россияне пытаются что-то скрыть, – политтехнолог о чрезмерной активности по Ил-76

Российские пропагандисты и официальные лица начали активно "разгонять" тему падения Ил-76 в Белгородской области. В частности, сделали вброс, что якобы на борту перевозили 65 украинских пленных, 3 сопровождающих и 6 членов экипажа.

Такое вряд ли могло быть, информация максимально странная и подозрительная. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, подчеркнув, что инцидент указывает или на подготовленную россиянами операцию, или оккупанты что-то не так сделали, облажались и таким образом пытаются "прикрыть свою задницу".

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С чем может быть связано упорство врага

Политтехнолог подчеркнул, что россияне достаточно быстро отреагировали на падение Ил-76. Около 11:00 дня появилась информация, что упал самолет, а уже в 13:00 руководитель госдумы России Вячеслав Володин выступил с заявлением, что нужно обратиться в Бундестаг, Конгресс США и парламент Франции и тому подобное. Впоследствии пропагандистка Маргарита Симоньян слила список якобы с погибшими украинскими военнопленными, что уже является военным преступлением.

Когда сбили самолет с Евгением Пригожиным и другим личным составом, что очевидно было приказом путинского режима, оккупанты только через несколько часов подтвердили авиакатастрофу. А списки с погибшими вообще опубликовали на следующий день. К тому же, российские официальные чиновники и даже "друзья" Пригожина долгое время не комментировали инцидент, а начали болтать только после "методичек" Кремля.

Слишком большая активность. Из чего я сделал простой вывод – они что-то скрывают. Я не знаю, что произошло, но знаю, что россияне пытаются что-то скрыть. У меня есть догадки. Но пока не готов рассказывать по тем же причинам, почему молчит наша власть – чтобы не задеть ничьи чувства,

– подчеркнул Шейтельман.

Почему украинская власть молчит

После падения Ил-76 в Белгородской области в сторону украинского руководства звучало немало критики. Власть долгое время не комментировала инцидент, поскольку распространялась информация, что на борту могли находиться украинские военнопленные.

Почему власть ничего не говорит? Это очень деликатная тема, потому что встает вопрос о жизни и смерти наших военных, у которых здесь есть родные и близкие. Никакие ошибки в информации недопустимы, и сообщать "нам кажется, "ну, наверное", "может летели, а может нет" – власть не имеет права,

– подчеркнул политтехнолог.

До сих пор военно-политическое командование не сообщило деталей того, что произошло, потому что просто не имеют точного подтверждения. В частности, власть не ответила на два вопроса.

Украина сбила Ил-76 или нет?

Что или кого перевозили в самолете?

В Израиле сообщают имена каждого погибшего. Однако сначала говорят обще – погибло двое солдат. И только через несколько дней, когда проведут экспертизы, соберут доказательства и подтверждения, называют поименно всех убитых израильтян. Нельзя сообщить о гибели родных, не имея достаточной информации. Это очень чувствительная тема, а спекулировать на чувствах близких – ничтожно.

Что говорят в Украине относительно падения Ил-76

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал падение военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области России. По его словам, россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества. Украина будет настаивать на международном расследовании.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что на борту Ил-76 должны были лететь российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт. Кроме того, после аварии в морг Белгорода доставили только 5 тел, что, вероятно, подтверждает отсутствие на самолете десятков пленных.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. СБУ проводит комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств падения самолета.

Российские оккупанты в очередной раз хотят обвинить Украину в своих преступлениях. Вспомним, как враг намеренно совершил массовое убийство в исправительной колонии в Еленовке Донецкой области, где погибло не менее 53 украинских военнопленных. Россия – это страна террористов. Стоит дождаться подробностей от властей, чтобы сделать вывод – были на борту Ил-76 наши военные или нет.