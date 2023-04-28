Охота на дроны: как будет работать "новая российская ПВО"
В Москве собирают дежурные группы, которые будут высматривать в небе беспилотники. В годы немецко-советской войны была такая система – местная противовоздушная оборона. И в 21 веке Россия вернулась к этому.
Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт и аналитик Андрей Харук. Он объяснил, будет ли эффективна такая "новая российская ПВО".
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Будут бить в рельсы
В прошлом веке были дежурные группы, которые находились на крышах домов и отслеживали вражеские самолеты, напомнил Андрей Харук. Россия вернулась к такой же системе, но смысла в ней ни одного.
В этом нет смысла, если нет системы оповещения. Может, рельсы повесят и они будут в них бить. Может, россияне собезьянничают и в своих "Госуслугах" откроют какое-то оповещение. Но реально – это свидетельство того, что россияне осознали незащищенность Москвы, которая является самым безопасным городом в плане ПВО. Война постучала и в их окошки,
– отметил он.
Эксперт добавил, что появление в небе над российскими городами беспилотников и их падение хоть пока и не приносит им какого-либо материального ущерба, впрочем очень хорошо влияет на психику. И это определенно плюс.
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Беспилотники над Россией: последнее
- Важно, что дежурные группы для отслеживания беспилотников будут формироваться из бюджетников. Дежурить они должны в своих районах с 27 апреля по 9 мая включительно. Также группы должны проверять крыши домов, выявлять подозрительные лица и предметы, оставленные на улице, пишет The Isider.
- Тем временем 27 апреля в Московской, Брянской и Курской областях зафиксировали неизвестные летательные аппараты. Местные правоохранители активно ищут причастных к запуску дронов.
- Ранее в Тульской области, что в 250 километрах от Москвы, упал беспилотник. Это привело к безумной панике среди местного населения.