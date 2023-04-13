В России нет добровольцев на войну: как Путин продолжает мобилизацию ресурсов

В России приравняли бумажные повестки к электронным. Их будут рассылать через сервис госуслуг. 11 апреля Госдума приняла и закон о едином реестре военнообязанных. Таких в стране-агрессоре до 30 миллионов.

Соответствующую цифру в эфире 24 Канала озвучил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что из этих 30 миллионов нет добровольцев и их будут насильно отправлять на войну.

Смотрите также Воевать отправят всех: Путин принял окончательное решение

Мобилизация без мобилизации

Официальную мобилизацию в России не объявляли. Впрочем, под разными предлогами заставляют военнообязанных подписывать контракты, отметил Пионтковский. А с теми, кто отказывается это делать, действуют очень жестко.

Последний случай произошел в Луганской области. Там пропало 100 человек мобилизованных, отказавшихся подписывать контракт с ЧВК "Вагнер". По всей вероятности, их просто убили и родственники ничего о них не знают. Это сопротивление неизбежно, потому что в России добровольцев на войну нет,

– отметил оппозиционный политик.

Он добавил, что добровольцы были с 2014 года, но они уже погибли.

Андрей Пионтковский об электронных повестках в России: смотреть видео

Большой план Путина

Владимир Путин уже не рассчитывает на победу, считает эксперт. Впрочем, он намерен вечно оставаться у власти. Поэтому будет продолжать войну и рассказывать своей всеядной аудитории как воююет против всего Запада.

"Помните, как Путин выступил на федеральном собрании с "гуманной" инициативой раз в полгода отправлять военнослужащих в отпуск. Ему нужна вечная позиционная война в патовом состоянии на линии огня, чтобы он мог рассказывать как воюет со всем Западом. А для этого нужны большие ресурсы человеческого мяса", – резюмировал Пионтковский.

Электронные повестки в России: последнее