Не будет Путина – не будет их: кто в России далее поддерживает войну

Владимир Путин теряет расположение своего ближайшего окружения. Около него есть немногие, кто может поддержать его в стремлении продолжать войну в Украине.

Об этом 24 Каналу отметил российский оппозиционер, публицист, политтехнолог Марат Гельман. Большинство может уже не поддерживать войну, но при одном условии.

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Кто поддерживает Путина

В своем стремлении продолжать кровопролитную войну Путин остался почти один, считает Гельман. Кроме российского диктатора, никто не имеет выгоды.

Там есть люди, на которых столько преступлений, что не будет Путина, будут судить их. Это Шойгу, Кадыров, так называемый кооператив "Озеро". Они действительно хотели бы, чтобы война остановилась, но чтобы Путин не ушел,

– отметил российский оппозиционер.

Отметим, что так называемый кооператив "Озеро" – кооператив на берегу Комсомольского озера, основанный в 90-х непосредственно Владимиром Путиным и еще 7-ю его сторонниками. После его избрания президентом "Озеро" стало источником для кадров для назначения в администрации и его близкого окружения.

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А вот кто может поддерживать продолжение войны, так это Игорь Гиркин-Стрелков, который сейчас находится в одном из российских СИЗО и который недавно заявил о своем желании баллотироваться в президенты.

"Такие как он сделали ставку на войну, они любят кровь, это их бизнес. Но от них ничего не зависит. Возможно, они станут новой оппозицией, когда пришедшие на замену Путину люди прекратят войну", – предположил Гельман.

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