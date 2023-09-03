Про це 24 Каналу зазначив російський опозиціонер, публіцист, політтехнолог Марат Гельман. Більшість може вже не підтримувати війну, але за однієї умови.

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Хто підтримує Путіна

У своєму прагненні продовжувати кровопролитну війну Путін залишився майже один, вважає Гельман. Крім російського диктатора ніхто не має вигоди.

Там є люди, на яких стільки злочинів, що не буде Путіна – судитимуть їх. Це Шойгу, Кадиров, так званий кооператив "Озеро". Вони насправді хотіли б, щоб війна зупинилася, але щоб Путін не пішов,

– відзначив російський опозиціонер.

Зазначимо, що так званий кооператив "Озеро" – кооператив на березі Комсомольського озера, заснований у 90-х безпосередньо Владіміром Путіним та ще 7-а його прибічниками. Після його обрання президентом, "Озеро" стало джерелом для кадрів для призначення у адміністрації та його близького оточення.

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А от хто може підтримувати продовження війни, так це Ігор Гіркін-Стрєлков, який наразі перебуває в одному з російських СІЗО і який нещодавно заявив про своє бажання балотуватися у президенти.

"Такі як він зробили ставку на війну, вони люблять кров, це їхній бізнес. Але від них нічого не залежить. Можливо, вони стануть новою опозицією, коли люди, які прийдуть на заміну Путіну, припинять війну", – припустив Гельман.

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