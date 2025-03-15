Россия продолжает снаряжать ракетами самолеты: сколько судов готовы нанести удары

Российские власти говорят, что хотят мира, но приказывают своей армии снаряжать самолеты ракетами для атак по Украине. На аэродромах страны-агрессора суда ожидают боевые запуски.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Tracking.

Смотрите также Россияне снова подняли в небо Ту-95: что это за самолеты и какими ракетами бьют

Где и сколько самолетов в России снаряжены ракетами

Суда Ту-95МС несут крылатые ракеты. Российская армия приготовила самолеты к боевым задачам, сейчас они стоят на аэродроме "Энгельс-2".

На днях россияне совершили межбазовый перелет двух бортов Ту-95. Сейчас на аэродроме "Оленья" для боевого вылета снарядили три борта ракетами Х-101.

Поэтому Россия приготовила 18 самолетов, из которых могут ударить по Украине:

11 Ту-95МС на базе "Оленья";

2 Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2";

2 Ту-160 на аэродроме "Энгельс-2";

3 Ту-95МС на базе "Дягилево".

На авиабазу "Энгельс-2" также доставили транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан". Что доставляет этот самолет – неизвестно. За последнее время судно такого типа совершало посадку на аэродроме лишь дважды.

Сколько боевых самолетов осталось в России

По данным СМИ, в России осталось 1200 боевых самолетов, но 550 из них скоро станут непригодными для использования. Целесообразно, что оборонная промышленность врага уже не может изготавливать необходимое количество новых судов. В 2024 году производство самолетов в России сократилось до 23 единиц.