В России хотят признать боевиков на Донбассе: каких уступок хочет Путин от Украины и Запада

Пойдет ли Россия на подобный шаг, что это будет означать для Москвы и как повлияет на Украину и минские договоренности – сайту 24 канала объяснили эксперты.

Актуально В МИД отреагировали на возможное признание Россией боевиков на Донбассе

Проект обращения к Владимиру Путину с просьбой признать пророссийских боевиков в Госдуму внесли депутаты от КПРФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах провести консультации по этому вопросу с главами фракций. Затем его обсудит Совет Думы.

Сейчас известно, что фракция "Справедливая Россия – За правду" готова поддержать проект. По словам Володина, депутаты от "Единой России" неоднократно высказывались на эту тему. Их вроде бы "беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников", проживающих в самопровозглашенных "республиках". Володин назвал этот вопрос очень серьезным и ответственным.

Представители российского режима не упускают случая обвинить Украину в невыполнении Минских соглашений, хотя именно Москва игнорирует все договоренности по достижению мира на Донбассе.

Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И то, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Вполне очевидно одно: решение по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в "ДНР" и "ЛНР" необходимо искать,

– написал Володин в своем телеграм-канале.

Напомним, что с 2014 года на временно оккупированных территориях Донбасса принудительно раздают российские паспорта. Соответствующая инициатива была внесена на рассмотрение депутатами от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) во главе с Геннадием Зюгановым.

Ранее глава Компартии решительно поддержал аннексию украинского Крыма Россией. Выступил за "федерализацию Украины", признание результатов народных референдумов", предоставление государственного статуса русскому языку, постоянно оказывал моральную поддержку пророссийским повстанцам и фракции КПУ в Верховной Раде.

Путина просят официально признать пророссийских боевиков на Донбассе / Фото Getty Images

"Володин – человек из ближнего круга Путина"

Еще в июле 2014 года Главное следственное управление МВД Украины открыло уголовное производство в отношении Геннадия Зюганова о возможном финансировании в особо крупном размере действий против суверенитета Украины, изменения ее государственного строя или границ.

Политический аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Петр Бурковский рассказал, что Володин – персона из ближнего, но не из ближайшего круга Путина. Говорится, в частности, о людях, которые входят в Совет Безопасности Российской Федерации.