Уже скоро, ждем: у Зеленского сказали, чем закончится массовое вооружение россиян

В Белгородской и Курской областях России выдали оружие бойцам "территориальной самообороны" и "народной дружины". Якобы из-за "ударов с территории Украины".

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что когда люди с оружием осознают, что нет больше силовиков, начнутся массовые беспорядки. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Легально оружия на руках у россиян будет много и тогда начнется огромное количество беспорядков. Вот тогда и будет неконтролируемый бунт. У каждого россиянина есть ненависть к некоему феодалу на уровне местных властей и он будет его уничтожать.

Архаичная страна

Полное интервью с Михаилом Подоляком можно посмотреть на ютубе 24 Канала в 17:00. Не пропустите!

Жители страны-террористки будут сбиваться в небольшие группки. Для того чтобы защититься олигархи и местные бароны в России создают свои карманные армии. Такая армия есть не только у Кадырова, но и во многих регионах и олигархических группах. Тогда они станут друг друга уничтожать.

Это очень такой интересный процесс. Мы его с вами увидим. Это уже совсем скоро, ждем,

– сказал советник ОПУ.

Кремль постоянно накачивал своих граждан тезисом, будто Россия выигрывает любую войну, в то же время россиянам не нужно будет в ней участвовать. Достаточно сидеть на диванчиках и хлопать в ладоши.

Сейчас этой концепции нет и россиянам нужно идти воевать. А они не хотят этого делать, разве что в сети. Поэтому электоральной реальной поддержки таких как Пригожин, Гиркин и Путин не существует. Ведь у России нет никакой конкурентной политической среды.

"Это будет классический российский внутренний гражданский бунтовской процесс. Очень интересно смотреть на это в 21 веке, когда уже совсем другие технологии и социальные модерации. В то же время мы с вами видим архаичную страну. К сожалению, с большим количеством денег и накопленного ресурса", – отметил Подоляк.

Что известно о выдаче оружия в приграничных областях России