Борьба между башнями Кремля: кто может готовить новое восстание в России

В России может произойти новый мятеж. В Кремле это ясно понимают и готовятся. Более того – возможно кто-то внутри и может быть причастен к его организации.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом предположил военный эксперт Роман Свитан. Евгений Пригожин, который пытался в июне дойти до Москвы, не был организатором мятежа.

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Вероятность нового мятежа

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в конце июня прославился громким походом, который направил прямо на Москву. Впрочем, не он был непосредственным организатором, считает Роман Свитан. Он только администратор с определенной группой наемников, выполнявших указания сверху за деньги.

"Сам Пригожин или ЧВК ничего не делали бы. Они ни на что не способны перед несколькими сотнями или тысячами правоохранителей. А те, кто стоит за этим бунтом, – это те башни Кремля, которые иногда между собой делят сферы влияния и финансовые потоки. Иногда в одной башне происходит некая борьба", – объяснил внутренние процессы военный эксперт.

Роман Свитан о новом вероятном мятеже в России: смотреть видео

Поэтому именно в этих так называемых башнях Кремля сейчас может готовиться новый сценарий мятежа с привлечением новых действующих лиц. И тот, кто больше всего об этом говорит, и может быть причастен к организации.

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