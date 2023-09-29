Хотел сжечь военкомат, но поджег себя: в России продолжается "горячий" сезон

В России продолжается сезон горячих поджогов военкоматов. Те, кто не хочет отправиться на фронт и погибнуть там, пытаются уничтожать вражеские учреждения. Но иногда не все идет по плану.

Так, один из жителей страны-оккупантки хотел поджечь один из военкоматов, но загорелся сам, информирует 24 Канал с ссылкой на телеграмм-канал "Боже, яке кончене!".

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Сезон поджогов

Кажется, в России снова набирает популярность игра "сожги военкомат". На видео, опубликованном телеграмм-каналом, видно неизвестную особу. Она подходит к зданию, рядом с которым стоит, вероятно, артиллерийская установка, и пытается совершить поджог. Но в России все случается через кривые руки, поэтому в один момент зажигательная смесь загорается прямиком в руках человека.

Огонь распространяется на незначительную открытую территорию, а сам инициатор убегает из виду камер наблюдения в горящей одежде.

"Заставь дурака богу молиться, но и так тоже неплохо", – пишет в своем комментарии канал.

Судя по прозрачному логотипу "Приморье", можно предположить, что это событие произошло где-то в Приморском крае России.

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